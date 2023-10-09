Сили оборони мають частковий успіх західніше Вербового - Тарнавський [ Редагувати ]
Сили оборони мають частковий успіх на захід від Вербового на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Маємо частковий успіх західніше Вербового.
Протягом минулої доби ворог завдав 8 авіаційних ударів, провів 18 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 455 артобстрілів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 795 вогневих завдань", - написав Тарнавський.
Загальні втрати ворога за минулу добу склали 147 осіб. Знищено 6 одиниць військової техніки противника: 2 танки, 3 ББМ та одну артилерійську систему. Також злетіли у повітря 3 склади боєприпасів ворога.
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