На вокзалах та у поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Про це повідомила "Укрзалізниця".

Маршали залізничної безпеки - це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких - контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати в разі потреби.

На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці в службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють непублічно. Тож ані добропорядні громадяни, ані зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко так прокоментував появу правоохоронців у цивільному на об'єктах компанії:

Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці.

Перші маршали "Укрзалізниці" розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

"Укрзалізниця" через повномасштабне вторгнення росіян посилила безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

У рамках реалізації проєкту "Залізна безпека" компанія запровадила супровід воєнізованої охорони в 9 пасажирських поїздах.

Нагадаємо, з 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.