Після обстрілу ізраїльськими силами безпеки Сектору Газа, палестинський радикальний рух ХАМАС випустив десятки ракет у бік Єрусалиму. У місті звучать сирени, працюють системи ППО. Також повідомляється про прильоти в Ашкелоні та Бейтар-Іліті.

Внаслідок обстрілу ХАМАСу постраждала мечеть імені Кадирова в ізраїльському Абу-Гоші під Єрусалимом. Глава Чечні Рамзан Кадиров відкрив мечеть імені свого батька у 2014 році. На будівництво пішло майже $10 млн, я яких $10 млн надав чеченський уряд.

Прильот у мечеть імені Кадирова

Армія Ізраїлю повідомила про проникнення групи озброєних бойовиків через кордон із Ліваном. Після цього ЦАХАЛ розпочав роботу з цілями Хезболли на території Лівану. На відео потрапив момент знищення спостережної вежі Хезболли та бойових зіткнень на кордоні.

Прем'єр-міністр Лівану при цьому каже, що не хоче, щоб Ліван втягували у війну Ізраїлю та Палестини.

За даними ізраїльських ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у розмові з Джо Байденом заявив, що Ізраїль не має іншого вибору, окрім як розпочати наземну операцію в Секторі Газа.

Раніше представники ХАМАС погрожували стратити ізраїльських бранців, якщо вторгнення розпочнеться.

Нетантьягу ввечері 7 жовтня пообіцяв знищити ХАМАС і закликав мешканців Сектору Газа "негайно виїхати", але двом мільйонам людей фактично нікуди подітися.

Формально сектор Газа вважається частиною Палестини, але фактично палестинська адміністрація (вона базується на Західному березі Йордану) його не контролює з 2007 року, коли повноту влади там насильно захопила ісламістська терористична організація ХАМАС.

Вибратися з сектора вкрай складно: аеропорту там немає, порт блокований ізраїльським флотом, а суходолом, крім Ізраїлю, є єдиний перехід до Єгипту. За палестинським паспортом в'їхати в будь-яку країну дуже непросто.

Порт Гази

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).

У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.

Влада Ізраїлю заявила про понад 700 загиблих. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули понад 500 людей. Кількість загиблих палестинців постійно зростає.

Наразі відомо про двох загиблих українців.