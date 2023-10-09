"Книга від Героя": пацієнти "Охматдиту" отримали сотні книжок українською мовою (фото) [ Редагувати ]
Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" підтримала ініціативу командувача Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва "Книга від Героя".
Захід спрямований на підтримку діток під час війни та полягає у створенні можливостей розвитку для них.
Десятки пацієнтів отримали різноманітні книжки, написані українською мовою. Художня література допоможе пацієнтам не сумувати та зробить перебування в лікарні зручнішим. Загалом лікарня отримала понад 300 книг.
Генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив:
Дякуємо всім, хто турбується про здоров’я та дозвілля дітей. Це дуже важлива місія, адже вони - майбутнє нашої країни.
Захід відбувся в межах цивільно-військового співробітництва. Активну участь у проведенні акції "Книга від Героя" прийняли благодійники та БО "БФ "ЗАХИСТИТИ МАЙБУТНЄ".
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