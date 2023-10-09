Лідер російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук у вересні 2023 року переніс інфаркт міокарда, зараз музикант проходить курс реабілітації. Про це повідомляється на офіційному сайті гурту.

"Зараз Юрій Юліанович проходить обов'язковий курс реабілітації для остаточного відновлення здоров'я, який триватиме до середини грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

У групі наголошують, що Шевчук "почується добре".

Найближчі концерти "ДДТ" у Дубаї, Тель-Авіві та Белграді перенесені на січень 2024 року.

Юрію Шевчуку 66 років. Він активно виступає проти російського вторгнення в Україну. У травні 2022 року Юрій Шевчук виступив з емоційною антивоєнною промовою під час концерту в Уфі 18 травня. І заявив, що "Родина - не жопа президента, которую надо целовать".

У лютому 2023 року Шевчук випустив кліп на антивоєнний сингл "Родина, вернись домой".