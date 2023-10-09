Через напад бойовиків радикального палестинського руху ХАМАС на Ізраїль Євросоюз ставить на перегляд портфель допомоги Палестині загальною сумою 691 млн євро. Про це повідомив єврокомісар з розширення та політики сусідства Олівер Варгелій.

За його словами, всі бюджетні пропозиції на 2023 рік відкладені, а всі виплати призупинені. Євросоюз визнає палестинський рух ХАМАС терористичним угрупованням.

Масштаби терору та жорстокості проти Ізраїлю та його народу є поворотним моментом. Ми не можемо продовжувати вести справи як завжди.

Раніше сьогодні влада Німеччини заявила про призупинення допомоги Палестині через атаки ХАМАСу на території Ізраїлю. До цього між країнами діяла домовленість, згідно з якою у 2023 та 2024 роках ФРН мала надавати допомогу загальною сумою 125 млн євро.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).

У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.

Влада Ізраїлю заявила про понад 800 загиблих, ще 2,5 тисячі отримали поранення. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули 576 людей, постраждали майже 3 тисячі. Кількість загиблих палестинців щохвилини постійно зростає. Наразі відомо про двох загиблих українців.