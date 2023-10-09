У Києві почали включати опалення [ Редагувати ]
У Києві розпочали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки, - за заявками їхніх керівників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Щодо комунальної сфери, житлових будинків, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж - за їх заявками - й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.
Кличко зазначив, що на сьогодні місто виконало всі заплановані й необхідні для старту опалювального сезону роботи. Близько сотні котелень столиці забезпечені можливостями оперативного переключення на роботу від генераторів.
Таку ж можливість сьогодні мають 150 бюветних комплексів. Також місто придбало 23 мобільних пересувних котельні, які, в разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та садки, пункти обігріву.
Також від початку року у столиці замінили понад 60 км тепломереж. Готуючись до зими, зокрема в межах гідравлічних випробувань, усунули понад 3 тисячі пошкоджень на мережах.
За чинним законодавством, місцева влада має ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура три доби тримається нижче плюс 8 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, раніше Донецька ОВА назвала міста, де взимку не буде опалення.
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