Бійці Третьої штурмової бригади захопили під Бахмутом командира добровольчого батальйону "Алга" армії рф. Про це бригада повідомляє у соцмережах

"Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 омсбр рф.

Тепер він - один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів.

Стан свого підрозділу ворог коментує словами: "Тут пи*да сколько полегло" - повідомяє 3-я ОШБр.

Добровольчі батальйони "Алга" та "Тимер" (з татарської мови назви перекладаються як "вперед" та "залізний") були створені влітку 2022 року, до їх складу увійшли уродженці Татарстану. У зону бойових дій в Україні бійці "Алга" вирушили у липні.