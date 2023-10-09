Бійці 3-ї ОШБр захопили в полон командира російського добровольчого батальйону "Алга" (відео) [ Редагувати ]
Бійці Третьої штурмової бригади захопили під Бахмутом командира добровольчого батальйону "Алга" армії рф. Про це бригада повідомляє у соцмережах
"Внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку бійці Третьої штурмової бригади захопили ворожого майора, командира добровольчого батальйону "Алга" 72 омсбр рф.
Тепер він - один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів.
Стан свого підрозділу ворог коментує словами: "Тут пи*да сколько полегло" - повідомяє 3-я ОШБр.
Добровольчі батальйони "Алга" та "Тимер" (з татарської мови назви перекладаються як "вперед" та "залізний") були створені влітку 2022 року, до їх складу увійшли уродженці Татарстану. У зону бойових дій в Україні бійці "Алга" вирушили у липні.
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