Мера Сум Лисенка відсторонили від посади [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади мера міста Суми Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє прес-службу САП.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детективів НАБУ та відсторонив від Лисенка від посади мера міста Суми.
Зазначається, що строк відсторонення складає 2 місяці, тобто щонайменше до 9 грудня.
Нагадаємо, за даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали хабарі за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.
Повідомлялося, що фігуранти "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови вони погрожували перешкодами у веденні бізнесу.
3 жовтня меру Сум та іншому фігуранту повідомили про підозру. Наступного дня Лисенка арештували з можливістю застави. Проте 6 жовтня його відпустили під заставу.
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