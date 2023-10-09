Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента рф володимира путіна та фінансують російську агресію. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.

Серед арештованих активів - фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод.

"Арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України", - пояснили в СБУ.

За даними джерел ЕП, серед арештованих активів - 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна", у розпорядденні якої медичні дані більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти 42 китайських компаній за підтримку російського ВПК.