"Ми транслюватимемо страту": ХАМАС загрожує вбивством заручників у відповідь на атаки Ізраїлю [ Редагувати ]
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Терористичне угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.
Як повідомляє The Times of Israel, про це заявив речник ХАМАС Із ад-Діна аль-Кассама.
"З цієї години на будь-який напад на наших людей та їхні будинки без попередження ми відповідатимемо стратою цивільних заручників, яку транслюватиме за допомогою відео та аудіо", - сказав представник ХАМАСу.
ХАМАС стверджує, що Ізраїль не скидає муляжі бомб на дахи будівель перед удами, щоб попередити цивільних осіб про втечу.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).
У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.
Влада Ізраїлю заявила про понад 700 загиблих. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули понад 500 людей. Кількість загиблих палестинців постійно зростає. Наразі відомо про двох загиблих українців.
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