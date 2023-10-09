Терористичне угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.

Як повідомляє The Times of Israel, про це заявив речник ХАМАС Із ад-Діна аль-Кассама.

"З цієї години на будь-який напад на наших людей та їхні будинки без попередження ми відповідатимемо стратою цивільних заручників, яку транслюватиме за допомогою відео та аудіо", - сказав представник ХАМАСу.

ХАМАС стверджує, що Ізраїль не скидає муляжі бомб на дахи будівель перед удами, щоб попередити цивільних осіб про втечу.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).

У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.

Влада Ізраїлю заявила про понад 700 загиблих. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули понад 500 людей. Кількість загиблих палестинців постійно зростає. Наразі відомо про двох загиблих українців.