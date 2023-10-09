Міністр армії США назвала важливу умову для одночасної допомоги Україні [ Редагувати ]
Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно затвердити додаткове фінансування для того, щоб країна змогла передавати боєприпаси як Україні, так і Ізраїлю.
Про це заявила міністр армії США Крістін Вормут, повідомляє Reuters.
Вона наголосила, що американська армія все ще розглядає прохання Ізраїлю щодо військової допомоги.
"Одна річ, яка справді важлива з погляду боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців - це додаткове фінансування з боку Конгресу", - наголосила Вормут.
Вона уточнила, що додаткове фінансування є необхідним для того, щоб збільшити можливості США з точки зору виробництва боєприпасів та оплачувати їх виготовлення.
"Нам потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу. Тому я сподіваюся, що ми скоро побачимо це", - додала чиновник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден схвалив передачу ATACMS Україні ще до візиту Зеленського до США.
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