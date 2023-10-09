У Закарпатській області стався землетрус, який відчули місцеві жителі. Зокрема, про відчутні поштовхи повідомляють з Ужгорода.

За її словами очевидців, під час землетрусу відчутно трухнуло будинок.

За даними з відкритих джерел, епіцентром землетрусу стало місто Гуменне на території Словаччини. Попередньо, це був землетрус 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

"Епіцентр землетрусу був поруч із словацьким містечком Гуменне поряд з Ужгородом", - пише "Суспільне.Ужгород".