Ізраїль почав операцію в Секторі Гази. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху опублікував відео, підписавши, що Ізраїль переможе.

"У цей момент ми переходимо до масованої атаки, якої ще ніколи не було. Ворог хотів війни – отримає війну", – заявив прем'єр Ізраїлю Нетаньяху.

Нагадаємо, радикальне палестинське ісламістське воєнізоване угруповання ХАМАС погрожує стратити захоплених у полон ізраїльтян, якщо Ізраїль не припинить атаку на Сектор Гази.

Як заявив представник бригади "Кассама", бойового крила ХАМАС, Абу Обейда, кожен ізраїльський удар без попередження по мирному населенню дорівнюватиме життю одного з заручників.

"Будь-який удар без попередження по безневинних мирних жителях буде зустрінутий стратою одного із заручників, які перебувають у нашому полоні, і ми будемо змушені транслювати ці страти. Ми шкодуємо про це рішення, але відповідальність за нього покладаємо на сіоністського ворога та його керівництво", - процитувала Al Jazeera Абу Обейда.