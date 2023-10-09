Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху зробив важливу заяву через війну [ Редагувати ]
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Удари по ХАМАСу в секторі Гази тільки починаються. Наприкінці війни вороги Ізраїлю зрозуміють, що напад на країну був помилкою.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Нетаньягу сказав, що кілька палестинських бойовиків усе ще перебувають усередині країни, і звинувачує їх у вбивствах дітей у наручниках. Він попереджає, що удари по ХАМАСу в секторі Гази тільки починаються.
"Найважливіше - зберігати спокій. Я знаю, що ми всі хочемо результатів прямо тут, прямо зараз, але це займе деякий час", - сказав він.
Він також пообіцяв людям, що наприкінці війни їхні вороги зрозуміють, що напад на Ізраїль був жахливою помилкою.
"Будь-яке місце, де діє ХАМАС, перетвориться на руїни. Це вже відбувається і буде відбуватися далі", - додав він.
Також Біньямін Нетаньяху закликав опозицію приєднатися до уряду національної єдності без будь-яких попередніх умов, як це було зроблено напередодні Шестиденної війни 1967 року.
Прем'єр сказав, що є п'ять основних завдань, які будуть розглянуті, оскільки це є відповіддю на смертельний удар ХАМАСу:
- перемога над терористами, які все ще перебувають в Ізраїлі;
- підготовка масштабної наступальної операції в секторі Газа;
- збереження спокійної обстановки на інших фронтах;
- мобілізація міжнародної підтримки для операції;
- об'єднання країни.
Він подякував президенту США Джо Байдену конкретно за підтримку і сказав, що вони перебувають у постійному контакті. Він відзначив американський авіаносець, що підплив ближче до берегів Ізраїлю. Нетаньяху також подякував іншим світовим лідерам за підтримку.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).
У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.
Влада Ізраїлю заявила про понад 700 загиблих. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули понад 500 людей. Кількість загиблих палестинців постійно зростає. Наразі відомо про двох загиблих українців.
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