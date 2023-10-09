В Севастополі пролунав вибух: повідомляють про пожежу [ Редагувати ]
Ввечері 9 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, повідомляють про пожежу.
Про це повідомляє "Кримський вітер".
Вибух пролунав близько 23:55, автори публікації також пишуть про пожежу в сторону Бахчисарая.
Інші місцеві Telegram-канали повідомляють, що повітряна тривога не оголошувалась.
Раніше повідомляли, що росія планує створити військово-морську базу в Абхазії.
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