ХАМАС пригрозив вбивати заручників у відповідь на удари Ізраїлю (відео) [ Редагувати ]
Представник військового крила палестинського руху ХАМАС, бригад "Із ад-Дін аль-Кассам", Абу Обейда заявив, що угрупування страчуватиме по одному заручнику за кожен "удар без попередження" або підірваний Ізраїлем будинок у секторі Газа. Про це Абу Обейда у зверненні, яке наводить телеканал "Аль-Джазіра".
З цього моменту будь-який напад без попередження на наших людей, які перебувають у безпеці у своїх будинках, буде зустрінуто стратою цивільних заручників, яка транслюватиметься за допомогою відео та аудіо.
Представник палестинського руху ХАМАС Мусса Абу Марзук заявив телеканалу "Аль Джазіра" у телефонній розмові, що серед заручників бойовиків є десятки людей з подвійним громадянством, у тому числі з російським та китайським.
Раніше The Times of Israel з посиланням на ізраїльських військових повідомила, що Ізраїль завдаватиме ударів по сектору Газа навіть у тих випадках, коли це потенційно становитиме загрозу для заручників, які там утримуються.
Член політбюро ХАМАСа Муса Абу-Марзук говорив, що понад 100 громадян Ізраїлю, зокрема високопосадовці, взяті в полон, вони перебувають у секторі Газа.
Бойовики ХАМАС, ймовірно, вже стратили двох заручників. Відео з'явилося у різних палестинських каналах. Судячи з запису, двоє чоловіків, що стоять на колінах, були вбиті пострілами в голову.
Кількість ізраїльтян, убитих з початку вторгнення бойовиків ХАМАСу, перевищила 900, ще 2400 отримали поранення. Відомо про загибель на території Ізраїлю громадян багатьох держав, у тому числі США, Франції, Німеччини, Таїланду та Непалу.
Наразі відомо про двох загиблих українців.
по темі
Після обстрілу ізраїльськими силами безпеки Сектору Газа, палестинський радикальний рух ХАМАС випустив десятки ракет у бік Єрусалиму. У місті звучать сирени, працюють системи ППО. Також повідомляється про прильоти в Ашкелоні та Бейтар-Іліті
Влада Ізраїлю офіційно оголосила, що країна перебуває у стані війни. Такого не було з 1973 року
В Ізраїлі загинули двоє громадян України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих
АХАЛ знаходиться у всіх населених пунктах зі спецназом та піхотними підрозділами. Зараз точаться бої в районі кібуца Кфар-Газа, де бойовики утримують заручників
Будинок ватажка ХАМАСу був зруйнований внаслідок повітряного удару в Газі. Під його уламками знайшли тіло Аймана Юніса