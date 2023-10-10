Представник військового крила палестинського руху ХАМАС, бригад "Із ад-Дін аль-Кассам", Абу Обейда заявив, що угрупування страчуватиме по одному заручнику за кожен "удар без попередження" або підірваний Ізраїлем будинок у секторі Газа. Про це Абу Обейда у зверненні, яке наводить телеканал "Аль-Джазіра".

З цього моменту будь-який напад без попередження на наших людей, які перебувають у безпеці у своїх будинках, буде зустрінуто стратою цивільних заручників, яка транслюватиметься за допомогою відео та аудіо.

Представник палестинського руху ХАМАС Мусса Абу Марзук заявив телеканалу "Аль Джазіра" у телефонній розмові, що серед заручників бойовиків є десятки людей з подвійним громадянством, у тому числі з російським та китайським.

Раніше The Times of Israel з посиланням на ізраїльських військових повідомила, що Ізраїль завдаватиме ударів по сектору Газа навіть у тих випадках, коли це потенційно становитиме загрозу для заручників, які там утримуються.

Член політбюро ХАМАСа Муса Абу-Марзук говорив, що понад 100 громадян Ізраїлю, зокрема високопосадовці, взяті в полон, вони перебувають у секторі Газа.

Бойовики ХАМАС, ймовірно, вже стратили двох заручників. Відео з'явилося у різних палестинських каналах. Судячи з запису, двоє чоловіків, що стоять на колінах, були вбиті пострілами в голову.

Кількість ізраїльтян, убитих з початку вторгнення бойовиків ХАМАСу, перевищила 900, ще 2400 отримали поранення. Відомо про загибель на території Ізраїлю громадян багатьох держав, у тому числі США, Франції, Німеччини, Таїланду та Непалу.

Наразі відомо про двох загиблих українців.