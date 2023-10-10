Лейтенант Нацгвардії розповів про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
У вівторок, 10 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" боєць, заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Національної гвардії України Олександр Назаренко розповів про ситуацію, яку тримає підрозділ на Бахмутському напрямку.
Власне наш підрозділ, 4 бригада Нацгвардії, продовжує тримати на східному напрямку, відбиває всі можливі спроби ворога атакувати, просуватися, дають відсіч всім діям ворога. Будь то вогневі засоби, які атакують наші позиції, будь то спроби ворога робити просування або просто пересуватися, адже ситуація мало чим відрізняється від тої, яка була весною, влітку.
Активні дії не счухають, ворог продовжує обстрілювати мирні міста, території, посадки, поля...все що можна, він навіть хаотично у поля стріляє. Десятки, сотні тон боєприпасів. Підрозділи 4 бригади, батальйонів "Свобода", відбивають, реагують, нищать ворога, присікають будь-які його дії, щодня знищують окупантів. їх стає все менше і менше.
Вони знищуються., але ми чітко розуміємо, що у ворога ресурс, на мій погляд, нескінченний у плані живої сили, постійно поставляють нових оцих "ваньків-мобіків", негідників, які знаходяться на нашій землі.
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