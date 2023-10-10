Терористична організація ХАМАС оголосила про свою готовність до переговорів з Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters..

Високопоставлений представник ХАМАСу, Абу Марзук, висловив цю готовність, стверджуючи, що "всі поставлені завдання були досягнуті".

Він також зазначив, що ХАМАС відкритий до всіх політичних діалогів.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).

У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.

Влада Ізраїлю заявила про понад 700 загиблих. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули понад 500 людей. Кількість загиблих палестинців постійно зростає. Наразі відомо про двох загиблих українців.