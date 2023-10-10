У вівторок, 10 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про те, яка ситуація з опалювальним сезоном у Херсонській області та взагалі чи реальний він.

Поки що все йде за планом, вже 90% підготовлено, до опалювального сезону будемо, думаю, готові. Знову таки, ми розуміємо, у нас важко щось планувати, постійні обстріли, в тому числі і цивільної інфраструктури, на жаль. Вони гатять по всьому, щоб завадити й опалювальному сезону і просто щоб знищувати людей і в Херсоні, і в Херсонські області.

Також він розповів про забезпечення генераторами та чи була допомога від міжнародних партнерів.