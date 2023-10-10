Можливість гасити ворога сильно і глибоко: Притула оголосив мегазбір "Можем павтаріть" [ Редагувати ]
Український волонтер Сергій Притула оголосив новий мегазбір "Можем павтаріть"! Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
Забезпечимо Сили Оборони можливістю гасити ворога сильно і глибоко!
Мета: 175 млн грн на 100 далекобійних БПЛА (30 кг корисного навантаження на дистанцію 800 км).
Збір триватиме три дні!
Рахунки для донатів активні:
- Monobank - https://send.monobank.ua/jar/3LqSdtSG2s
- Приват - https://bit.ly/pf-megazbir-mp
- Усі інші рахунки - https://prytulafoundation.org/about/projects/actual/mozhem-pavtarit
Донатимо люто, репостимо нестримно!!! Покажемо їм, що значить "МОЖЕМ ПАВТАРІТЬ"!!!!!
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