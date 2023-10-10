Чому росія почала використовувати дуже малу кількість ракет: Гуменюк дала відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 10 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк розповіла, чому російська федерація почала використовувати дуже малу кількість ракет під час обстрілів територій України.
Цілком ймовірно, що є необхідність накопичення таких запасів. Памʼятаємо, що хоч в них і не малі запаси, але вони дуже щедро використовували їх, виробництво хоч і існує, але воно досить ускладнене й уповільнене через санкції, через вплив загальних установок на виробничий комплекс.
Тим не менш, вони можуть накопичувати їх з конкретною метою. Це може бути повʼязано з підготовкою до так званих періодів блекаутів.
Ми це усвідомлюємо і теж готуємось, вибудовуємо систему захисту, працюємо з партнерами для посилення наших сил захисту на даному напрямку. Є розуміння, що їм потрібна додаткова злагодженість, щоб проводити такі атаки. Проводити навчання пілотів, злагодження з морськими носіями. А в умовах збиття верхівки Чорноморського флоту можуть бути певні складнощі.
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