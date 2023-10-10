У вівторок, 10 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про деталі нічної атаки, якої завдав ворог. Так, окупанти атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося успішно збити 27 із 36 ударних безпілотників, які були відправлені у напрямку України. Проте, на жаль, зафіксовано влучання одного із них в об'єкт логістичної інфраструктури в Одеській області.

"Ми ці атаки переживаємо постійно. Була певна пауза до вчорашнього вечора, близько десятої росія почала атакувати з мису Чауда. 36, як відомо, безпілотників ударного типу було спрямовано на південь нашої країни, вони знищувались у Миколаївській, Херсонській, а більшість саме в Одеські області", - сказав він.

27 із 36 ударних БПЛА було знищено Силами оборонами, зенітно-ракетними підрозділами, Повітряне командування "Південь" дуже якісно відпрацювало. Мобільні оперативні групи кожен раз показують кращий результат. Ми розуміємо, що для знищення "Шахедів" потрібен той тип озброєння, який справляється з ними найкраще - це зенітні гармати з радіолокаційним оптичним супроводом. Тому очкуємо від Заходу саме таких систем.

Додамо, що згідно з інформацією, отриманої із джерел Telegram Повітряних сил ЗСУ, Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма та Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера, стало відомо, що атака була здійснена російськими військами за допомогою ударних безпілотників, які були випущені з мису Чауда на окупованому Криму.

Миколаївська область, згідно з повідомленнями глави ОВА Віталія Кіма, була також піддана атаці ударним безпілотником типу Shahed-136/131. Однак завдяки рішучим діям сил ППО, цей безпілотник був ефективно знищений, запобігаючи подальшим руйнуванням.

Одеська область не залишалася поза увагою російських військ, і вночі протягом трьох годин відбулася ще одна атака ударними безпілотниками. Щасливо, силам ППО вдалося знищити 23 "Шахеди", але було зафіксовано влучання в логістичну інфраструктуру. На щастя, ця атака не призвела до постраждалих серед мирного населення.

Загалом, завдяки рішучим діям сил ППО і їхній здатності ефективно запобігати атакам ударних безпілотників, були захищені області України від можливої загрози. Варто продовжувати залишати пильність і готовність до будь-яких подій, оскільки конфлікт продовжується.