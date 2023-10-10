Влучними пострілами знищують противника: як працює протитанкова рота 80-ї ОДШБ [ Редагувати ]
У районі Кліщіївки, що поблизу Бахмута, ворог намагається повернути втрачені позиції. Кидає в атаки піхоту і танки. Стримує цей наступ ювелірна робота наших протитанкістів. Бійці влучними пострілами знищують панцирники противника.
Воєнкор Ігор Левенок побував на позиціях протитанкової роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. І побачив - як там працюють наші воїни. Дивімося.
Вони боляче б'ють окупантів!
Коли робиш пуск, то це і близько не нагадує реальність, все здається як у грі…
На українському фронті палають російські танки.
В нас був дуже гарний день. Ми за дві години влучили в три цілі…
Один постріл - і немає панцерника за кілька мільйонів доларів.
Три танка і плюс по нашій наводці розрахунок СПГ сім чоловік пішло спати…
Бути протитанкістом - не легко. Дотягти обладнання, яке сумарно важить понад 100 кг, та ще із повним боєкомплектом - іспит на витривалість. Для ворога вони ціль номер один, їх боїться будь-яка важка техніка.
Єгор, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:
Если техника стоит на этом расстоянии - то очень удобно. Выстрелил - и просто доводишь ракету пультом. Если техника двигается, то естественно, это гораздо сложнее, чем дальше, тем сложнее и приходится вести. Плюс еще в этот момент адреналин и рука может трястись, поэтому гораздо сложнее попасть…
Хлопці з протитанкової роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади б'ють московитів на Бахмутському напрямку. В районі Кліщіївки нині ворог відчайдушно намагається повернути втрачені позиції. Кидає в атаки піхоту і танки. Російська техніка - це якраз їхній профіль.
Петро, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:
Десять секунд, ти зробив усі маніпуляції, навівся на ціль і далі воно долітає і все. Сто відсотків влучання, ви переконані? Звичайно. Така відстань як три кілометри -це якраз така середня і найліпша відстань…
Вітчизняний протитанковий комплекс "Стугна" здатен нищити ворога з відстані до п'яти кілометрів. І робить це добре, кажуть військові. Якщо ворожий танк потрапив у приціл, шансів уціліти в нього майже нема.
Петро, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:
Воно ж для того й придумане, що пробиває динамічний захист, і далі кумулятивний заряд пропалює танк. Тобто, якщо в танку буде десть пʼятдесят відсотків заряду, то башню йому відірве. Якщо буде менше в нього БК, то башню не відірве, але він просто згорить…
Харків'янин Єгор до повномасштабного вторгнення росії працював дитячим тренером з карате. Торік улітку пішов воювати. Каже, не пробачить росіянам те, що вони роблять із його рідним містом.
Єгор, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:
Очень сильно зол! Это мой родной город и каждые выходние я гулял по центру города. Я понимаю где это поризошло и какое там скопление людей бывает даже утром в восемь-девять часов. Навіщо туди стріляти? Ответа у меня нет, как и у всех. Зачем туда стрелять, зачем это делать, если там нет ни каких-нибудь военных обьектов, ни административних. Это просто жилой массив.
Єгор каже, з кожним таким обстрілом його лють тільки зростає, як і зростатиме кількість знищеної ворожої техніки. Це його розрахунок в один день знищив три російських танка.
Петро, оператор ПТРК "Стугна", розповідає: в Кліщіївці був випадок, коли працювати довелося і не по техніці.
Петро, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:
Штурмова група не могла просунутися і нам скинули координати і сказали знищити піхоту супротивника, яка засіла в укритті. Потім, коли вже штурмова група просунулася, то побачили, що там було близько пʼятнадцяти чоловік особового складу противника. В якому стані вони були? Там було багато двухсотих і трьохсотих. Цілих після такого влучання не лишається.
Хлопці кажуть, раніше навіть не уявляли себе протитанкістами. Але зараз дуже пишаються своїм підрозділом. Десантники впевнені у нашій Перемозі і роблять усе можливе, аби наблизити цей час.
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Наші колеги з Військового телебачення відвідали підрозділ, на рахунку якого вже багато одиниць знищеної ворожої техніки.