У районі Кліщіївки, що поблизу Бахмута, ворог намагається повернути втрачені позиції. Кидає в атаки піхоту і танки. Стримує цей наступ ювелірна робота наших протитанкістів. Бійці влучними пострілами знищують панцирники противника.

Воєнкор Ігор Левенок побував на позиціях протитанкової роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. І побачив - як там працюють наші воїни. Дивімося.

Вони боляче б'ють окупантів!

Коли робиш пуск, то це і близько не нагадує реальність, все здається як у грі…

На українському фронті палають російські танки.

В нас був дуже гарний день. Ми за дві години влучили в три цілі…

Один постріл - і немає панцерника за кілька мільйонів доларів.

Три танка і плюс по нашій наводці розрахунок СПГ сім чоловік пішло спати…

Бути протитанкістом - не легко. Дотягти обладнання, яке сумарно важить понад 100 кг, та ще із повним боєкомплектом - іспит на витривалість. Для ворога вони ціль номер один, їх боїться будь-яка важка техніка.

Єгор, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:

Если техника стоит на этом расстоянии - то очень удобно. Выстрелил - и просто доводишь ракету пультом. Если техника двигается, то естественно, это гораздо сложнее, чем дальше, тем сложнее и приходится вести. Плюс еще в этот момент адреналин и рука может трястись, поэтому гораздо сложнее попасть…

Хлопці з протитанкової роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади б'ють московитів на Бахмутському напрямку. В районі Кліщіївки нині ворог відчайдушно намагається повернути втрачені позиції. Кидає в атаки піхоту і танки. Російська техніка - це якраз їхній профіль.

Петро, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:

Десять секунд, ти зробив усі маніпуляції, навівся на ціль і далі воно долітає і все. Сто відсотків влучання, ви переконані? Звичайно. Така відстань як три кілометри -це якраз така середня і найліпша відстань…

Вітчизняний протитанковий комплекс "Стугна" здатен нищити ворога з відстані до п'яти кілометрів. І робить це добре, кажуть військові. Якщо ворожий танк потрапив у приціл, шансів уціліти в нього майже нема.

Петро, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:

Воно ж для того й придумане, що пробиває динамічний захист, і далі кумулятивний заряд пропалює танк. Тобто, якщо в танку буде десть пʼятдесят відсотків заряду, то башню йому відірве. Якщо буде менше в нього БК, то башню не відірве, але він просто згорить…

Харків'янин Єгор до повномасштабного вторгнення росії працював дитячим тренером з карате. Торік улітку пішов воювати. Каже, не пробачить росіянам те, що вони роблять із його рідним містом.

Єгор, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:

Очень сильно зол! Это мой родной город и каждые выходние я гулял по центру города. Я понимаю где это поризошло и какое там скопление людей бывает даже утром в восемь-девять часов. Навіщо туди стріляти? Ответа у меня нет, как и у всех. Зачем туда стрелять, зачем это делать, если там нет ни каких-нибудь военных обьектов, ни административних. Это просто жилой массив.

Єгор каже, з кожним таким обстрілом його лють тільки зростає, як і зростатиме кількість знищеної ворожої техніки. Це його розрахунок в один день знищив три російських танка.

Петро, оператор ПТРК "Стугна", розповідає: в Кліщіївці був випадок, коли працювати довелося і не по техніці.

Петро, боєць протитанкової роти 80-ї ОДШБ:

Штурмова група не могла просунутися і нам скинули координати і сказали знищити піхоту супротивника, яка засіла в укритті. Потім, коли вже штурмова група просунулася, то побачили, що там було близько пʼятнадцяти чоловік особового складу противника. В якому стані вони були? Там було багато двухсотих і трьохсотих. Цілих після такого влучання не лишається.

Хлопці кажуть, раніше навіть не уявляли себе протитанкістами. Але зараз дуже пишаються своїм підрозділом. Десантники впевнені у нашій Перемозі і роблять усе можливе, аби наблизити цей час.