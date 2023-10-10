Українські військові, що діють в складі Сил спеціальних операцій, успішно ліквідували ще одну російську гармату Д-30. Вдалося ефективно утилізувати цю зброю з першої спроби, не допустивши ворожих спроб приховати її серед цивільних споруд.

Ця важлива подія стала можливою завдяки високій професійній підготовці і рішучим діям українських військових, які продовжують захищати територіальну цілісність та безпеку України.

Інформацію про цей успіх було оприлюднено у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій. Наголосимо на важливості подібних операцій, оскільки вони сприяють позбавленню ворожих сил засобів для агресивних дій та зменшенню загрози для мирного населення та території України.

Гармату Д-30 російських окупантів знищив екіпаж ударних БПАК ССО України на Бахмутському напрямку.

Як розповіли військові, аеророзвідка виявила ворожу гармату серед цивільних споруд.

Того ж дня воїни ССО вирушили на знищення цілі. Атакували об’єкт вночі, одночасно скинувши на нього пару боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта.