Під Бахмутом ССО знищили російську гармату (відео) [ Редагувати ]
Українські військові, що діють в складі Сил спеціальних операцій, успішно ліквідували ще одну російську гармату Д-30. Вдалося ефективно утилізувати цю зброю з першої спроби, не допустивши ворожих спроб приховати її серед цивільних споруд.
Ця важлива подія стала можливою завдяки високій професійній підготовці і рішучим діям українських військових, які продовжують захищати територіальну цілісність та безпеку України.
Інформацію про цей успіх було оприлюднено у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій. Наголосимо на важливості подібних операцій, оскільки вони сприяють позбавленню ворожих сил засобів для агресивних дій та зменшенню загрози для мирного населення та території України.
Гармату Д-30 російських окупантів знищив екіпаж ударних БПАК ССО України на Бахмутському напрямку.
Як розповіли військові, аеророзвідка виявила ворожу гармату серед цивільних споруд.
Того ж дня воїни ССО вирушили на знищення цілі. Атакували об’єкт вночі, одночасно скинувши на нього пару боєприпасів. Уразили російську Д-30 з першої спроби.
Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта.
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