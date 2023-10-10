7 днів на позиціях без сну, відпочинку та їжі. Так про оборону Бахмута згадує прикордонник Олександр Сурмило. Він двічі воював на цьому напрямку. Вперше - у 2017-му. А коли торік потрапив вдруге, жахнувся від побаченого. Настільки зруйнованим і спустошеним було місто. Історія воїна - далі.

Олександру - 33 роки, родом він із Сумщини, і вже понад 10 років служить на Буковині в прикордонному загоні. Коли російські окупанти прийшли на нашу землю, без вагань став на захист країни. Воював у Бахмуті. Спершу з 2017 по 2020 рік, згодом - під час повномасштабного вторгнення. Бачити понівечений і спустошений Бахмут було надзвичайно важко, зізнається Олександр.

Олександр Сурмило, прикордонник Чернівецького загону:

Коли ми поїхали перший раз, то це було АТО, бачили як у будній час доби всі люди їздять в "ДНР-ЛНР", назад, через контрольно-пропускний пункт, а вночі, коли КПП закривалося, рашисти просто обстрілювали наші ближні села, як наступає ранок, знову всі їздять. Така гібридна війна, а от як уже другий раз я поїхав, знову в те саме місто, там була вже зовсім друга обстановка. Від того міста буквально не лишилося нічого, все, що я знав там, дома, мікрорайони, нічого просто не було.

Олександр і його побратими 7 травня зайняли позиції і тиждень давали відсіч ворогові. 7 діб без сну, їжі і відпочинку. Це були пекельні дні. Олександр пригадує, ворог хотів здійснити масштабний штурм та похизуватися своїми результатами на 9 травня. Для цього Бахмут мав бути під контролем окупантів. Сили були нерівні, російська орда наступала й наступала. Зрештою, плани окупантів усе ж були зірвані.

Олександр Сурмило, прикордонник Чернівецького загону:

Зайняли оборону в самому місті, тримали їх тиждень, скільки могли, стільки тримали. Навіть не можу вам об'яснити скільки їх там було, якими нелюдськими силами вони хотіли взяти місто, є-є, тут раз нема, там знову 20 чоловік, всьо, ви вже зробили так, шо їх нема. І вони знову лізуть, спочатку це був страх, бо як це стріляти в людей, але потім ти розумієш: або ти, або вони виживуть. Я зрозумів, що ти тиждень можеш не спати просто, щоб була в крові глюкоза і ти працюєш, ну і стрес, в стресі вряд ли ти заснеш, коли ти стріляєш, в тебе стріляють, нема часу спати, у них все починається з 4 ранку, коли все розвидняється.

Олександр каже, попри нерівні сили, він з побратимами тримався і ще з більшою люттю гнав ворога подалі.

Олександр Сурмило, прикордонник Чернівецького загону:

Ти починаєш там вірити у Бога, при любій обстановці, яка там складається, ти розумієш, є щось зверху, шо допомагає тобі вижити, без здорового сну, без відпочинку, ти знаєш, тобі треба бути тут, бо якщо, не дай Бог, ти заснеш, це буде мінус одна одиниця, яка мала би когось чи спасти, чи вижити. В тебе появляється багато сили - і ти розумієш, шо можна і одною рукою стріляти, і всьо можна, можна і на собі все нести, я б у мирному житті б не взнав, що я можу на собі стільки багато винести, тягнуть багато з собою і ще когось, і думати головою спустя стільки днів, ясною головою.

В одному з боїв, пригадує Олександр, до ворога залишалося менше 10 метрів. Окупанти прицільно вдарили по ньому. Показує нам фото бронежилета з діркою від ворожого автомата - і досі дивується, як зміг тоді вижити.

Олександр Сурмило, прикордонник Чернівецького загону:

Я впав, встав, зразу руки під бронежилет засунув, все ціле, крові нема, думаю може якийсь камінь відлетів, аж спустя стільки днів, коли ми були на евакуації в стабілізаційному пункті в лікарні, знімаю бронежилет, знімаю плити, а в мене в плиті отвір, як оказалося отвір від автомата, значить у нас хороші бронежилети, які в упор витримують пулю з автомата.

Найважче у боях втрачати побратимів, - зізнається Олександр, - кожен з них став більше ніж другом.

Олександр Сурмило, прикордонник Чернівецького загону:

Ми мали переміщатися з однієї точки в іншу, так вийшло, що його на дорозі при переміщенні вбили, його немає з нами. Це важко, от був з ним і вже немає, він десь там, теж нам допомагає.

Вдома весь цей час на Олександра чекали батьки, дружина та двоє дітей. Олександр переконаний: молитви рідних, віра в нього - допомогли вижити. За кожен успішний бій воїн неодноразово нагороджений, проте каже, найбільшою нагородою для нього буде Перемога. І має чимало планів. Зокрема, знову мріє відвідати…

Олександр Сурмило, прикордонник Чернівецького загону: