За скоєне винним може загрожувати до 12 років ув'язнення.

Викрадення та побиття чоловіка у військкоматі Чернівців. Мережею шириться відео, на якому чоловіка в кайданках, у центрі комплектування, б'ють і військові, і сторонні, на очах у патрульних, які посміхаються. ДБР проводить розслідування. Що наразі відомо - розкаже Ольга Лучек.

На цьому трихвилинному відео чоловіка у кайданках б'ють прямо в Чернівецькому міському ТЦК люди у військовій формі. А ще стусанів постійно додає невідомий чоловік у цивільному. Патрульні спостерігають за побиттям і не втручаються. Зафільмували усе в липні 2022-го, та в мережу кадри потрапили лише зараз. У Чернівецькому обласному терцентрі комплектування на інцидент зреагували. Коментар опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці:

По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило. У зв'язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події. Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП.

Побиття розслідує і Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Юлія Шевченко, речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону:

Встановлено, що двоє солдатів Чернівецького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також керівник громадського формування завдали постраждалому кілька ударів тупим предметом, спричинивши легкі травми. Наразі допитано постраждалого, учасників, свідків інциденту, перевіряється причетність службових ТЦК, а також органів поліції.

Низку слідчих розшукових дій проводить і Державне бюро розслідувань.

Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань:

Наразі встановлені особи всіх фігурантів присутніх на відео, розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищення службової військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалася заподіянням їй фізичних страждань.

За скоєне винним може загрожувати до 12 років ув'язнення.