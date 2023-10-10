Чи готові лікарні до можливих блекаутів: Радуцький дав відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 10 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат, голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів про те, на якому етапі підготовка до зими та як лікарні будуть працювати у разі відключень електроенергії.
Ворог минулого рок, завдаючи ударів по нашій інфраструктурі, вже спонукав до того, що система має бути готова протягом всього року.
"Під час літнього сезону працював оперативний штат, щоб забезпечити безперебійну роботу лікарень під час зимового періоду та можливих атак рф на інфраструктуру України", - сказав він.
На сьогоднішній день, усі лікарні, які мають угоди з Національною службою здоровʼя України мають хоча б одне джерело альтернативного постачання електроенергії. Перш за все - це генератори. Великі лікарні мають по декілька генераторів.
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