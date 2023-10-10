В Україні стартував сезон прибирання городів, а заразом і спалювання сухих решток городини та трави. Через таку затяту господарську діяльність тільки від початку цього року на Черкащині зареєстрували понад три сотні пожеж в екосистемах та домогосподарствах. Але, схоже, ані ці наслідки спалювання, ані величезні штрафи паліїв не лякають. Станіслав Кухарчук продовжить.

Вечір, дорога на виїзді з Черкас немов затягнута туманом. Та цей смог явище абсолютно не природнє, а цілком рукотворне. З початком жовтня у навколишніх селах почався сезон прибирання городів, тож сухостій палять всі і скрізь…

Навпроти хати пана Івана зо п'ять вже зітлілих куп сухостою, кілька ще димлять. Та чоловік запевняє, то не його, а сусідське. Хоча сам і не заперечує, що теж спалює суху городину та гілки.

Пан Іван - житель села Леськи:

- А ви як самі? Палите? - Палимо! А куди дівать? Куди дівать? Компостну яму робіть …та й шо ? А скільки це треба ям викопать? Пів города на ями викопать?

Про рейд ДСНС та поліції по селах дізнались швидко, тому більшість паліїв сховались по домівках. Аби зайвий раз не об'їжджати територію, рятувальники піднімають в небо дрон - навколишні села видно мов на долоні.

Стовбури диму здіймаються майже скрізь. Та рятувальники шукають найбільші місця займання - вони найнебезпечніші, адже вогонь з купи сміття може легко перекинутись на сусідні хати та ліси.

Заступник сільського голови Лесьок жахається побаченому з дрона. У складі територіальної громади 5 сіл і всі димлять. Посадовець каже, щороку проводить профілактичні бесіди з жителями щодо небезпеки та незаконності спалення сухостою…але дослухаються не всі....

Петро Михно - перший заступник Леськівського сільського голови:

Я думаю, що кожне третє …ну як, щось компостують, щось спалюють …ну, на жаль, не вирішилась ця проблема однозначно. Це традиції, як би не було - це традиції. Люди це робили десятиліттями, це життєвий досвід в них такий і змінити це потрібен час.

Цей чоловік теж прибічник традицій. Пожежу на його городі рятувальники помітили з дрона і приїхали поспілкуватись. Своє ім'я господар відмовився називати, але запевнив - багаття розводив контрольовано.

- А ви не знали, що не можна ? - Та знав …усі палять, та й я палю … - Та всі так кажуть, а потім приріст пожеж починається. - Та я все ж обгріб, щоб нікуди не лізло.

На перший раз штрафувати господаря не стали, а лише провели профілактичну бесіду та зобов'язали загасити багаття. Штрафи за спалення сухостою та листя в Україні чималі - від трьох тисяч гривень, плюс компенсація за завдану довкіллю шкоду. Рятувальники кажуть, краще паліїв попередити про відповідальність, аніж потім гасити створені ними пожежі.

Роздаємо листівки громадянам, щоб вони почитали і звертали увагу , що не можна палити суху рослинність,особливо в пожежонебезпечний період, який зараз триває на Черкащині.

Зараз на Черкащині найвищій клас пожежної небезпеки - п'ятий. У такий період не те, що спалювати сухостій, а навіть відпочивати з багаттям у лісі категорично заборонено. За прогнозами синоптиків, цей період протримається ще до кінця жовтня.