Легендарну рок-оперу Андрю Ллойда Вебера "Ісус Христос - Суперзірка" поставить Одеський театр музичної комедії. Заклад виборов право презентувати виставу на своїй сцені. Компанія-правовласник, що належить композитору та його родині, це дозволила і знизила суму авторських відрахувань втричі. На перших репетиціях вже побували "Подробиці".

Перші хвилини першої репетиції. Право поставити всесвітній хіт - рок-оперу "Ісус Христос – Суперзірка" - одеський театр виборював майже чотири роки. Перемови з компанією-правовласником, яка належить автору музики, Андрю Ллойду Веберу, почалися задовго до великої війни. Але саме зараз британські партнери вирішили. Театру з України, що продовжує працювати під час війни, не тільки передали права на виставу, а й зменшили суму авторських відрахувань втричі.

Олена Редько, директор Одеського академічного театру музичної комедії:

500 людей. Ми зараз продаємо 500 квитків на наші вистави. І ми не можемо робити зараз дуже дорогі квитки. Всі ці наші умови розповіли, підтвердили компанії - правовласнику.. Вони пішли на дуже льготні умови для нас.

Щойно була підписана угода, театру надіслали справжній скарб. Безсмертну музику Ендрю Ллойда Вебера та лібрето Тіма Райса, шо були створені у 1970 році.

Працювати почали вже наступного дня, адже з баченням рок-опери визначилися давно. Ще немає декорацій, проте, вже готові ескізи костюмів і зразки тканин. Виконавці головних партій затверджені.

І ось, на сцені Іуда допомагає Ісусу, який щойно почав роботу над непростою партією.

Ярослав Селедцов поки тільки знайомиться з матеріалом.

Я тільки це чув на багатьох аудіозаписах, тому це була перша проба пера, так сказати. Майже наживо, майже чисто.

А ось Володимиру Кондратьєву, який у виставі втілить Іуду, доводилося виконувати арію Ісуса.

Додаткова складність: вистава виконуватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами. Тож, навіть ті виконавці, що спілкуються англійською, трохи ніяковіють.

Володимир Кондратьєв, виконавець ролі Іуди:

Ми зараз будемо о таке - волосся буде ставати дибки. Будемо вчити. А що робити? Але ж хочеться заспівати. По-перше, буде дуже багато тексту, якій потрібно правильно прочитати, а потім перекласти. - Розуміти про що співати. Не лише вокально. - І щоб було зрозуміло, що це англійська мова.

Директорка театру заспокоює: над розумінням та вимовою з артистами працюватиме професійний викладач.

Олена Редько, директорка Одеського академічного театру музичної комедії:

Він буде разом з ними вивчати цей матеріал. Щоб досконально артисти знали, про що вони співають. Про що, буквально, кожне слово.

Це важливо, адже згідно з контрактом у самому матеріалі не можна змінювати ані слова, ані ноти. Чотири місця в залі на кожному показі рок-опери лишатимуться вільними для представників правовласників.

А ось як подавати матеріал - вирішувати театру. У репертуарі Одеської музкомедії вже є кілька рок-опер, але ця - особлива. Складні вокальні партії, два десятки хореографічних композицій, навіть оркестру доведеться залишити звичне місце і грати на сцені.

Володимир Підгородинський, головний режисер Одеського академічного театру музичної комедії:

Ендрю Лойд Вебер. Це всесвітній мега-хіт. І він поєднав непоєднане. Він поєднав рок-музику, блюз, хард-рок, рег-тайм і оперно-симфонічну традицію. Це буде дуже важка праця для нас усіх.

Українські актори, працюючи з таким матеріалом, не можуть не проводити паралелей.

Ярослав Селедцов, виконавець ролі Ісуса:

Ісус він віддав своє життя на те, щоб людство існувало. Але зараз і Україна бореться, за те, щоб увесь інший цивілізований світ міг існувати в тому вигляді, як він існує зараз.

Проте переносити дію рок-опери у сьогодення режисер не планує. Хоч і розповідатимуть про останній тиждень земного життя Ісуса з використанням сучасних театральних технологій.

Володимир Підгородинський, головний режисер Одеського академічного театру музичної комедії:

Ця вистава - до серця глядача. Яка допоможе людям перенести все те, що ми зараз переживаємо. Подивитись на самих себе з іншого боку: як ми живемо, як спілкуємось, що робимо.

Актори міркують, як сприйме рок-оперу молодий глядач.

Володимир Кондратьєв, виконавець ролі Іуди:

Для нас найважливіше - винести до глядача. Дати ознайомитись. Хочте -приймайте, хочте - ні. Але, якщо щось тепленьке залишиться у серцях …

Хоч уже бачать - "Ісус-Христос - Суперзірка" для багатьох одеситів - легенда.

Олена Редько, директорка Одеського академічного театру музичної комедії:

Всі: "ААА, як?!" Всі одразу співають. Ну, в основному - арію Іуди, яку всі дуже добре знають. Всі знають, всі хочуть. І приведуть із собою своїх дітей, онуків.

В умовах війни назвати дату прем'єри заздалегідь у театрі не готові. Проте, сподіваються, що в грудні запросять глядачів на українську версію хіта.