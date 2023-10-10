Міністерство економіки України опублікувало офіційні дані щодо фактичної ціни реалізації природного газу в країні за вересень 2023 року. Згідно з цими міністерства, вартість газу складала 14 850 гривень за 1 тисячу кубометрів без урахування ПДВ. Це на 18,8% більше, ніж у попередньому місяці.

Звіти міністерства вказують на тривале зростання цін на природний газ, і вересень вже є третім місяцем поспіль, коли ціни зростають. Проте, важливо відзначити, що протягом останнього року ціна на газ знизилася вдвічі згідно з офіційними даними.

Ця середня ціна на природний газ розраховується відповідно до формули, визначеної Податковим кодексом України, яка використовується для обчислення рентної плати за використання природних ресурсів. Зростання цін на енергоресурси завжди є важливим питанням для економіки країни та життя громадян, і відстежування цих змін є важливою складовою економічного аналізу.

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