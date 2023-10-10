Цей "Банк одягу" в міні-форматі розпочав роботу ще 10 років тому.

Взуття та речі для нужденних! У Кривому Розі в осередку Товариства Червоного Хреста облаштували банк одягу. Волонтери кажуть: асортимент там поповнюється щодня. І всі, хто опинився у важких життєвих обставинах, вимушені переселенці, багатодітні родини - можуть прийти і взяти собі одяг цілком безоплатно.

Через постійні обстріли Нікополя пані Валентина разом із родиною переїхала до Кривого Рогу. Взяли із собою лише найнеобхідніше, зізнається жінка, тож тепер потребують теплих речей. Заради цього Валентина і прийшла у банк одягу.

Валентина, переселенка з Нікополя:

Для себе ми вибрали: одяг сезонний, тобто знайшли для себе джинси, футболки, потім вітровки, а також постільну білизну.

Волонтерка Наталя розповідає, що зараз найпотрібніше.

Футболки беруть, штани, щас уже зима-холода, то більше куртки хотять.

Серед останніх візитерів, що не скупилися на слова подяки - переселенці з підтоплених територій Херсонщини.

Наталя Нікітіна, волонтерка:

Вони дуже раді. Це..на небі, на 7-му небі, дуже. Осьо ми жіночку відпускали одну. Вона каже: "Я прийшла до вас в одному платті". Ми їй 2 плаття дали, кофтину наверх, вона… ї радості не було…

Цей "Банк одягу" в міні-форматі розпочав роботу ще 10 років тому. Розширився, наприкінці лютого 2022-го, коли до Кривого Рогу почали масово приїжджати люди з окупованих регіонів та територій, де велись активні бойові дії. Поповнювати асортимент допомагають небайдужі містяни.

Марина Матірка, голова криворізького осередку Товариства Червоного Хреста України:

Люди до нас приносять одяг і взуття, ну звісно, в гарному стані. Приймаємо ми всі речі, але щоб вони були чисті, випрані, ну і щоб людина могла прийти, приміряти і одразу вдіти.

Принести одяг чи взуття або навпаки пововнити родинний гардероб, можна по буднях у приміщенні криворізького осередку Червоного Хреста України.