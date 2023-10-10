На Рівненщині зведуть новий реабілітаційний корпус для поранених бійців. Для цього з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії уряд спрямував сто мільйонів гривень.

Розбудову запланували на базі одного з медзакладів рівненщини. Нині це єдиний в Україні медичний заклад, який приймає на реабілітацію воїнів ЗСУ після важких черепно-мозкових та спінальних травм.

Більше про те, як допомагають нашим захисникам - розкажуть наші кореспонденти.

Нас обійшли просто з тилу і з усіх сторін гатили. Розривна куля в спину - пробила легеню. Осколок тут лишився.

Віктор родом з Волині. Тяжкі поранення отримав цьогоріч наприкінці травня на Куп'янському напрямку. Позаду складна операція. Ноги відмовили. Нині проходить реабілітацію.

Віктор, учасник бойових дій:

На колясці навчили їздити, пересідати, сам за собою дивитися, там туалети, одівання, передівання ну таке все, їсти там, в столову їздити. Все нормально. Ця нога вже починає рухатись. Я можу трошки сам шевилити, а був нуль.

Чоловік мріє стати на ноги. Щодня працює з фізичними терапевтами.

У цьому шпиталі виходжують бійців із найтяжчими травмами.

Рівнянину Петру не так давно зняли гіпс. Позаду декілька складних операцій. Боєць потрапив під ворожий обстріл під Бахмутом.

Петро, учасник бойових дій:

Прилетіло прям в окоп - всередину. Я думав руки взагалі немає, але лікарі спасли, кості повирізали з тазу і вставили мені в руку пластини. Ще з ногою, але нога трохи легша. Три місяці лежав, вопше не вставав.

Центр реабілітації розрахований на понад дві сотні ліжок. Та пацієнтів дедалі більшає і вже стає затісно, кажуть медики. Заклад приймає пацієнтів зі всієї України. Наразі він такий єдиний, де виходжують воїнів після важких черепно-мозкових та спінальних травм.

Ірина Каспришен, завідувачка Центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми:

Це і пацієнти із спінальною травмою, які мають різні рівні ураження - шия, грудний відділ, поперековий відділ. Є пацієнти з черепно-мозковими травмами. В нас також є ортопедичні пацієнти. Я б сказала, зараз вони переважають, бо це ампутації, з якими ми працюємо до етапу протезування і після етапу протезування.

Усі приміщення шпиталю зайняли під реабілітаційні зали і палати. Аби збільшити потужності медзакладу, поряд з наявними корпусами вирішили зводити ще один.

Андрій Бурачик, начальник госпіталю ветеранів війни:

Цей проект підтримало Міністерство охорони здоров'я і в найближчий час в нас розпочнеться будівництво нового корпусу на загальну площу 10 тисяч 600 метрів квадратних, де буде і великі реабілітаційні зали, де будуть і палати для лікування наших захисників. Буде додатково відкрито ще 60 ліжок.

За проєктом новий корпус матиме сучасне бомбосховище, а також вертолітний майданчик для оперативної доставки пацієнтів. На це будівництво держава вже спрямувала перші сто мільйонів гривень.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Клеванський госпіталь ветеранів, який в нас є хабом по спінальній травмі і там технології всі передові акцентуються на цей заклад. Всесвітня організація охорони здоров'я привозить туди ж експертів, які застосують інноваційні технології, інколи це технології, які застосовуються вперше в світі.

Завершити роботи планують до кінця наступного року. У планах МОЗу на базі цього шпиталю створити один із шести національних реабілітаційних центрів України. Вже майже рік тут пліч-о-пліч з українськими медиками працюють закордонні фахівці, щоб допомогти стати на ноги нашим захисникам. І більшість із них навіть після важких травм знову готові ставати в стрій і боронити країну від ворога.