Партизани продовжують виявляти велику відвагу та рішучість в боротьбі за свою країну, влаштовуючи нову вилазку на військовий об'єкт російської федерації, розташований в анексованому Криму. Цей об'єкт - аеродром "Оріхівське", розташований в районі Новофедорівки.

Інформація про цей акт супротиву була оприлюднена в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

Важливо враховувати, що подібні акції вимагають великої мужності і підтримки, і що ці справжні герої роблять все можливе для захисту своєї країни та її майбутнього.

Агенти ведуть спостереження біля кримського аеродрому "Оріхівське".

Попередньо обравши безпечний маршрут, партизани зібрали важливу інформацію про наявність окупаційних військ на військовому об'єкті.

Було помічено велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки ворога.

Партизани ведуть постійне спостереження за всіма відомими їм військовими об'єктами окупаційних військ рф на території Криму.

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