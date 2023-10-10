На озброєнні ЗСУ - чимало протитанкових ракетних комплексів, з яких українські захисники спалюють російську броню. Наші колеги з Військового телебачення відвідали підрозділ, на рахунку якого вже багато одиниць знищеної ворожої техніки.

Гармата "Рапіра" та протитанковий ракетний комплекс "Фагот" - саме завдяки цим засобам наші військові знищили найбільше ворожої бронетехніки на початку збройної агресії росії у 2014-му році.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Протитанкові ракетні комплекси "Фагот" поступово виводять зі складу наших підрозділів. Його замінюють більш сучасними комплексами. Проте його ще можна зустріти у військах. Але якщо за штатом на цьому комплексі застосовують ракети 9М111 з дальністю стрільби два кілометра. То зараз наші військові використовують ракету 9М113, з дальністю стрільби три з половиною тисячі метрів.

"Фаготу" - понад півсотні років, та не зважаючи на свій вік, з цього комплесу військові успішно влучають у бронецілі!

Вадим, старший оператор:

Танк, МТЛБ, піхота, вона все бере, головне, щоб ракета нормально дошла. Щоб в оператора рука не дрогнула, а так нормально. Якщо дистанція позволяє, то можна працювати.

А це "Стугна". Протитанковий ракетний комплекс українського виробництва. Зброя нового покоління!

Микола, старший оператор:

Ми можемо виявити ціль до 10-ти кілометрів. Це такі цілі, як танк, броня будь-яка. Починає трусить, якщо ти бачиш техніку і не можеш її достать. Починаєш шукати можливість вразити, або корегуємо інші підрозділи, артилерію, міномети.

Завдяки мобільності протитанкових комплексів українським захисникам вдається вирішити досить складні задачі!

Андрій, командир відділення ПТРК:

Ми постійно виїжджаємо, ведемо розвідку, Стараємося перебити їм логістику, щоб вони не могли працювати, щоб танки не виїжджали і не працювали по нашій піхоті. Закриваєм їм дроги, щоб не возили ні боєприпаси, ні людей на позиції. Знищили танк, МТЛБ-тягач на свій День народження спалив, і пікап з особовим складом та боєприпасами противника.

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

В роботі розрахунків ПТРК дуже важливо правильно обрати позицію. Вона повинна бути розташована так, щоб краще бачити цілі і при цьому установка повинна бути замаскованою. Це дозволить нищити ворога і уникнути втрат.

Микола, старший оператор:

Установка важка і бігати з нею не так легко, як здається, тому тренуємося, щоб бути постійно у формі і максимально ефективно знищувати кацапів.

Лише за кілька останніх місяців на цьому напрямку підрозділ, із яким ми працюємо зараз, знищив понад п'ятнадцять одиниць техніки окупантів. Наші бійці запевняють: поки окупанти не позбудуться своїх загарбницьких намірів, спаленого російського металобрухту лише більшатиме!