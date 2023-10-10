У вівторок, 10 жовтня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко Олег Ніколенко розповів про ситуацію в Ізраїлі та скільки українців постраждали, були врятовані чи зникли безвісти під час трагічних подій.

Загалом за три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі зафіксував понад 700 звернень наших громадян. За минулу добу українські дипломати розшукали сімох українців на півдні країни, які до цього вважались зниклими. Зараз вони перебувають в безпеці.

"Також наше посольство допомогло шістьом родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі. Плюс дипломати зараз займаються українським хлопчиком, який також вчора був врятований в зоні бойових дій. Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка і готується його повернення до України, до своїх родичів", - додав він.

Що стосується українців, загиблих чи постраждалих, ми маємо підтверджену інформацію про двох українок, ми повідомляли про це раніше. Ситуація більше не змінилася, ми маємо інформацію про можливість загибель ще трьох загибель. Двоє на території Ізраїлю, один на території Сектор Гази, але ця інформація ще не підтверджена.

"Про інші випадки постраждалих українців інформація наразі не надходила", - підкреслив Ніколенко.