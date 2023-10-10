Цей курс - лише два дні, проте "Школа допомоги" планує провести кілька тренінгів.

І в продовження медичної теми. На Буковині студенти медвишу організували тренінг для молоді. Давали базові знання з психології та вчили домедичній допомозі. І охочих опанувати відповідні знання виявилося більше ніж місць. Анастасія Іванова продовжить.

Учасники тренінгу вчаться надавати першу допомогу. Зараз тренуються використовувати кисневий мішок. Крім того, учасники вчаться визначати стан хворого, перевіряти чистоту дихальних шляхів, робити непрямий масаж серця.

Ця "Школа допомоги" діє для молоді всіх вишів. Голова студентської спільноти Віталія зазначає, що курси - це нетипове студентське дозвілля.

Віталія Щербатюк, т.в.о. голови студентського самоврядування Буковинського медичного університету:

Як на мене, тренінги з домедичної допомоги - це найперше, що має бути у студентства, тобто ми маємо досконало володіти цими практичними навичками.

Допомогти, коли комусь стало зле, подолавши розгублегість - завдання не з простих.

Віталій Потичняк, фахівець Симуляційного центру Буковинського медичного університету:

Це важко, люди звичайно губляться, але швидше всього у людей немає відповідних навичок по наданню цієї допомоги і через те, люди не знають, що зробити.

Зокрема, і через це 9 з 10 із десяти людей із серцевим нападом помирають ще до приїзду лікарів.

Віталій Потичняк, фахівець Симуляційного центру Буковинського медичного університету:

Є випадки, коли людина просто на просто втрачає свідомість, і їй потрібно допомогти, навіть, не серцево-легенева реанімація, а просто потрібно перевернути її на бік, щоб ця людина вижила і не задихнулась.

Серед вчителів студентського проєкту - фахівці Симуляційного центру. викладають за алгоритмами світових та європейських організацій.

Віталій Смандич, керівник навчально-тренінгового центру симуляційної медицини:

Є вже розроблені алгоритми європейських, американських, світових організацій, які регламентують як правильно покроково підхрдити до тієї чи іншої ситуації і як правильно визначати стан потерпілого, які кроки і які інструменти підбрати для того, щоб врятувати життя.

Цей курс - лише два дні, проте "Школа допомоги" планує провести кілька тренінгів.

Віталія Щербатюк, т.в.о. голови студентського самоврядування Буковинського медичного університету:

У нас за три дні було зібрано 92 заяви на участь, як на психологічну, так і домедичну допомогу. Ми відібрали лише 30 на домедичну, так як трошечки маємо обмеження. А на психологічну допомогу ми плануємо 60 чоловік.

Охочих вдосталь, говорять організатори. Медичні знання зараз потрібні. Крім того, через російську агресію зросла потреба у лікарях. Цьогоріч уряд збільшив держзамовлення на 1005 майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів та на 40 лікарів-психологів.