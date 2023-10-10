На території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл терористів ХАМАС після відновлення контролю над кордоном.

Про це повідомляє Associated Press.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що знайшли тіла приблизно 1500 бойовиків ХАМАС на ізраїльській території. Це сталося після того, як ЦАХАС встановили контроль на півдні країни і "відновили повний контроль" над кордоном.

Окрім того, ізраїльські військові заявили, що в країні вже вбито понад 900 людей. За даними влади, у Газі та на Західному березі річки Йордан було вбито 704 людини.

Також відомо про тисячі поранені з обох сторін.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).

У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.

Влада Ізраїлю заявила про понад 700 загиблих. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули понад 500 людей. Кількість загиблих палестинців постійно зростає. Наразі відомо про двох загиблих українців.