Українські лікарні готують до безперебійної роботи в умовах можливих блекаутів [ Редагувати ]
Українські лікарні готують до безперебійної роботи в умовах можливих блекаутів. Медзаклади оснащують генераторами, паливно-мастильними матеріалами. А також в укриттях облаштовують операційні.
Як все організовано і наскільки оперативно лікарні зможуть переключатися на альтернативні джерела? Олена Мендалюк дізналася.
Автономна операційна, з підведеним киснем та облаштованими робочими місцями для оперативних втручань - в одній із найбільших лікарень Дніпра. Вона обслуговує більше 13 тисяч людей. В екстрених випадках тут, не гаючи дорогоцінного часу, лікуватимуть пацієнтів, навіть якщо будівля медзакладу буде знеструмлена.
Сергій – лікар:
На випадок влучання чи будь-яких ситуацій є також невеличкі генератори, які можуть використовуватися у будь-якому случаи. Ємності від 3 до 8 кіловат.
Кілька місць для оперативного втручання, палати, запаси медикаментів, води та вбиральні - це все розмістили в укритті.
Олександра Бодня, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради:
Це укриття може прийняти до себе 800 людей. Це можуть бути пацієнти та медперсонал. Тут є завжди медичний персонал, який підкаже, де вода, де є аптечки. Ми подивилися, що лікарня вивісила на видному місці вогнегасники. Тож можу сказати, що ми готові прийняти пацієнтів в укритті.
До викликів, які можуть постати перед медиками вже цієї зими, тут також готові. Лікарня забезпечена п'ятьма генераторами. Усі з автоматикою, пояснюють медики. Тобто у разі аварійного відключення централізованого електропостачання, впродовж тридцяти секунд мережу закладу переведуть на альтернативне живлення.
Дмитро – лікар:
Великий генератор, який ви дивилися, на 88 кіловат, він один. Він під'єднаний до постачання даної будівлі. У разі відключення світла - блекаут - він зможе забезпечити повністю функціонування даної будівлі з обладнанням з ліфтом, з підключенням інтернету.
Інші чотири - менш потужні генератори - будуть використовувати під конкретні потреби лікарів. Технічні запуски проведені, є також запаси палива для їхньої роботи.
Олександра Бодня, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради:
На сьогодні він вже всі технічні огляди. До осінньо-зимового періоду готовий. Мастила замінили і у центрі також є паливо.
Альтернативне джерело електропостачання - запорука безперебійної роботи взимку. І це стосується не лише медзакладів, кажуть чиновник. У Дніпрі старались врахували всі можливі виклики, які доведеться пройти цьогоопалювального сезону. Запевняють - готові до будь-якого сценарію і робитимуть усе, аби жодна з лікарень міста не зупиняла свою роботу ані на мить - попри будь-які плани ворога.
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