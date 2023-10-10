Нині в майстерні працює шість швачок і замовлення мають на два тижні вперед.

Форма по статурі. У Кропивницькому розробляють та шиють військовий одяг для захисниць. Започаткували справу на волонтерських засадах. Але запитів стало так багато, що відкрили швейну майстерню. Нині виготовляють форму і для чоловіків. Чим відрізняються однострої - бачили наші кореспонденти.

Тут, у швейній майстерні Кропивницького шиють військовий одяг з урахуванням тактичних завдань та особливостей фігури. І це надактуально для жінок-захисниць.

Марія Величко, власниця швейної майстерні:

Особливості цієї форми і відмінності від чоловічої, в першу чергу це штани, талія набагато вище, лінія стегон розширена, позаду штанів жіночих є резинка. По кителю, лінія плеча піднята, приталений кітель обов'язково, знову ж таки лінія стегон розширена, це такі основні конструктивні розробки, які треба враховувати при розробці військового жіночого одягу.

Цю майстерню Марія відкрила власними силами на початку повномасштабного вторгнення. Для цього полишила менеджмент і повернулась до швейної справи.

Марія Величко, власниця швейної майстерні:

Я зрозуміла, що я не можу займатися тією справою, яку я займалася і в цій справі так як у мене є величезний досвід я буду набагато корисніша. Я тоді бачила, що не вистачає, немає ні поясів РПС, ні плитоносок, нічого, я пішла волонтерити і відшивали для поранених з постільних комплектів, люди приносили постільні комплекти і відшивали цей одяг і отак все закрутилось, закрутилось.

Відтоді тут пошили більше чотирьох тисяч комплектів військової форми. Майстрині враховують усі побажання захисників та захисниць.

Такий у нас був запит, звернулась до нас жінка-військовослужбовиця і спитала: чи відшиваєте штани для вагітних, у нас в асортименті їх не було, але ми взялися виконали такий запит.

Зручний тактичний одяг для жінки - актуально і важливо - ділиться кризова психологиня Катерина. Вона працює з військовими у прифронтовій зоні.

Катерина Ткачишин, кризова психологиня:

Мені було дуже важливо, щоб добре сиділи штани по талії, щоб було легко рухатися, бо я дуже часто показую різні вправи, ми це робимо на карематах, і мені важливо, щоб одяг дозволяв рух.

Нині в майстерні працює шість швачок і замовлення мають на два тижні вперед. Попри це тримають ціни на свої вироби максимально доступними.

Марія Величко, власниця швейної майстерні: