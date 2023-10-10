Корпус метеликів. Саме так називають медичний реабілітаційний центр для важкохворих дітей у кризовому центрі "Місто добра", що у Чернівцях. Його відкрили нещодавно, і наповну він поки не працює. Але потроху дітей там вже починають приймати.

Які послуги надають? І наскільки затребувана така допомога у місті? Дізнавалася Ольга Лучек.

Оксана з двома дітьми і чоловіком ще торік переїхали до Чернівців із Сумщини.

Оксана, переселенка з Сумської області:

Коли почали бомби кидати, коли почали убивати людей, розстрілювати, ми вирішили по зеленому коридору дуже швидко виїжджати. Це була велика трагедія, це сльози, страшно.

На Буковині Оксана народила і третього синочка Захарчика. Зараз йому 4 місяці. Проте дитина тяжко хворіє.

Оксана, переселенка з Сумської області:

В нього крововилив у мозок, дуже резус конфлікт великий, в нього постраждали внутрішні органи, робили декілька переливань крові, взагалі казали, що він не виживе. Він два місяці був в комі, зараз він дуже слабенький.

Коли їх з дитиною виписали, розповідає Оксана, їй було надзвичайно страшно, не знала куди податися у чужому місті. Та їй розповіли про кризовий центр мам з дітьми. Там саме завершили будівництво спеціального медичного центру.

Марта Левченко, засновниця Міжнародного центру допомоги:

Є мами з важкохворими дітьми, яким немає куди евакуюватися, які потребують цілодобового медичного догляду, це паліативні діти, і куди їм іти, маючи таку дитину на руках, жоден шелтер не може забезпечити стерильності, медичності всього необхідного обладнання, а лікарні не можуть просто доглядати, бо це може бути роками, місяцями.

Тепер тут приймають важкохворих дітей і надають необхідний догляд. Медцентр ще не працює повноцінно, але тут вже починають проходити реабілітацію маленькі пацієнти.

Марта Левченко, засновниця Міжнародного центру допомоги:

Ми отримали медичну ліцензію, тепер ми вже можемо про це говорити, це робити і відкривати наш корпус, ми його називаємо корпус метеликів, тут все в метеликах, він такий світлий, навіть є скляна тераса.

Є і маніпуляційна, і спеціально обладнана ванна кімната, і палата для малюків, котрі не мають батьківського піклування. Хоспіс прийматиме дітей з важкими ураженнями центральної нервової системи, вродженими чи набутими. І тут вже чекають на допомогу понад 20 діток з різних регіонів України. А ось на цьому поверсі - кімнати для спільного перебування мами та дитини.

Олександр Зизень, медичний директор дитячого Медичного центру:

Найважливіше, що є для діток - це в першу чергу цілодобова професійна медична допомога, на цьому ми робили в першу чергу акцент, тому тут будуть пости медичної сестри цілодобові, один ось тут, а інший на 2 поверсі.

Облаштували в медцентрі і бомбосховище. В ньому навіть є спеціальні реабілітаційна та сенсорна кімнати.

Олександр Зизень, медичний директор дитячого Медичного центру:

Тут займаються спеціальні лікарі-реабілітологи різних направлень і проводять лікування, реабілітацію цих діток і адаптують їх до умов нашого повсякдення.

А ще тут є унікальний сад з терапевтичними рослинами.

Марта Левченко, засновниця Міжнародного центру допомоги:

Є хвойна кімната, є чудесна річечка, є фонтан, є доріжка здоров'я, де можна босими ніжками походити по різних поверхнях. Ми тільки його створили, а він вже весь буяє, цвіте.

А, головне, кожна мама з важкохворою дитиною не буде на одинці, а зможе знайти підтримку.

Оксана, переселенка з Сумської області:

У мене і руки опускаються, і часто депресія, дуже страшно і за нього, і за себе (плачучи) дуже сподіваюся, що тут буде легше.

Оксана, попри важкі прогнози лікарів, вірить, її Захарчик зможе самостійно пройтися цим садом. У "Місті Добра"ж на цьому не планують зупинятися, з нами поділилися ексклюзивною інформацією - планують відкрити для особливих дітей і школу.