"Вода із сонця". Так назвали проєкт із генерації сонячної енергії в селі Залиман на Харківщині. Окупанти повністю знищили в населеному пункті електромережу, розбили трансформатори, а по водонапірній вежі поцілили з танка. І половина села вже півтора року живе без води.

Та вихід знайшли - воду зі свердловини тепер качатимуть за допомогою сонячної енергії. І людям не страшні будуть ані блекаути, ані перебої з напругою.

Родина пані Світлани від початку великої війни живе без води. Її привозять в пластикових пляшках з іншого кінця села.

Світлана Якименко, жителька села Залиман:

Баклажки набираємо. Пусті складаєм, потом привозим. Ну штук по 50 за раз машиною виїжджаємо, за раз берем. - Це 50 на скільки вам вистачає? - На 2 дня. На 2 дні, воно то хазяйство, то ремонт, то стірка.

Раніше в селі був централізований водогін. Та під час окупації росіяни з танка розстріляли водонапірну вежу.

Світлана Якименко, жителька села Залиман:

Це ми зараз берем з колонки. У нас на нижній на центральній вулиці колонка така тоже з башні з другої набираємо. Но пить її не можна. Вона погана пить. Вона для рук, для той.

Сільська інфраструктура, каже староста, дуже постраждала вже після того, як окупантів вигнали із села. Росіяни відійшли - і почалися нищівні обстріли. Електрики в Залимані не стало.

Коли ж Балаклійщину остаточно звільнили у вересні 2022-го, лінії електропередач ще мали розмінувати рятувальники. Тому чоловіки, де вдавалося, самі по селу відновлювали електромережу.

Юрій Чередниченко, староста Залиманського старостинського округу:

З'єднували саме ці дроти, натягували, збирались вулицями, хто там розбирався в цьому в цій справі, електрики там були. Ну на стовпах там, а хто тут внизу скручували, натягували, допомагали. Ну в общем скажемо так, дякуючи згуртованій роботі жителів, то вдалося підключити.

Та відновити подачу води в селі все одно не могли - окупанти розбили всі трансформатори. Тому люди вирішили поставити сонячні панелі, які б виробляли електрику для роботи скважин.

Юрій Чередниченко, староста Залиманського старостинського округу:

Це воно теж ну якби задумувалось так, щоб на випадок якщо будуть якісь обстріли, пошкодження, зникнення світла, то принаймні в денний час і якийсь час там ще акумулятори будуть забезпечувати подачу води.

Вартість проєкту - більше восьмисот тисяч гривень. Його оплатили спільнокоштом. Більшу частину дала обласна рада. Долучилися гроші громади та благодійників. Назвали конструкцію "Вода із сонця".

Оксана Супрун, начальниця Савинської селищної військової адміністрації:

Нам потрібно постійно 20 кВт електроенергії для того, щоб качалась вода. Тому люди, які працюють з генерацією сонячної енергії, вони нам прораховували, скільки має бути панелей, який кут нахилу, де має бути розташована, де сонце, тобто все, виїжджали сюди на місце і визначались саме на місці, де мають бути встановлені сонячні панелі.

Конструкція вже повністю готова. Благодійники допоможуть встановити водонапірну башту. Громада по селах перекладе 6 кілометрів водогону, і вже у жовтні залиманці повинні бути з водою. А вона дуже потрібна. Бо до села повертаються люди. Із семисот мешканців до своїх домівок приїхали більше чотирьохсот.