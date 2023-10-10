Опалювальний сезон: які виклики очікують українців [ Редагувати ]
Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, як країна готова до опалювального сезону.
"На сьогодні можу сказати, що ми абсолютно готові до наступного опалювального сезону. Ми готові по запасах, по генерації. В нас закачено абсолютно достатньо газу для генерації. Ми готуємо нашу теплову генерацію. На минулому тижні вийшли з планових ремонтів 3 теплові блоки. Готуємо гідрогенерацію. Системи генерації, системи передачі знаходяться по всій Україні, і ми намагаємось по всій країні генерувати систему так, аби вона давала достатню кількість електроенергії і тепла в усі куточкі України", - каже вона.
Вона також додала, що є певні проблеми в прифронтових регіонах Україна, однак ремонти проводяться одразу після обстрілів.
"Ми намагаємось одразу реагувати на такі виклики і бути готовими до них постійно", - додала вона.
по темі
Михайло Радуцький розповів про те, на якому етапі підготовка до зими та як лікарні будуть працювати у разі відключень електроенергії
Всі мешканці приватних будинків в опалювальний період зможуть обігріватись дровами. Працівники держпідприємства "Ліси України" накопичили майже 150 тисяч кубометрів дров на продаж. Дефіциту цього виду палива в Україні не виникне
Окупанти повністю знищили в населеному пункті електромережу, розбили трансформатори, а по водонапірній вежі поцілили з танка. І половина села вже півтора року живе без води.
Як все організовано і наскільки оперативно лікарні зможуть переключатися на альтернативні джерела? Олена Мендалюк дізналася.
В ніч на вівторок, 10 жовтня, окупанти атакували південь України дронами-камікадзе Shahed