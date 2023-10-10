Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, як країна готова до опалювального сезону.

"На сьогодні можу сказати, що ми абсолютно готові до наступного опалювального сезону. Ми готові по запасах, по генерації. В нас закачено абсолютно достатньо газу для генерації. Ми готуємо нашу теплову генерацію. На минулому тижні вийшли з планових ремонтів 3 теплові блоки. Готуємо гідрогенерацію. Системи генерації, системи передачі знаходяться по всій Україні, і ми намагаємось по всій країні генерувати систему так, аби вона давала достатню кількість електроенергії і тепла в усі куточкі України", - каже вона.

Вона також додала, що є певні проблеми в прифронтових регіонах Україна, однак ремонти проводяться одразу після обстрілів.

"Ми намагаємось одразу реагувати на такі виклики і бути готовими до них постійно", - додала вона.