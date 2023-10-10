До Кам'янець-Подільського військового ліцею із посиленої фізичної підготовки вперше вступили дівчата [ Редагувати ]
До Кам'янець-Подільського військового ліцею із посиленої фізичної підготовки цьогоріч вперше вступили дівчата. Вони нарівні із хлопцями долають складнощі військового вишколу : на полігоні, на плацу, і у вивченні шкільної програми. Про будні ліцеїстів - розкаже Марічка Золота.
Щоденні уроки із вивчення програми 9-11 класів, посилена фізична та військова підготовка. За таким розкладом щодня навчаються понад 400 ліцеїстів Кам'янець-Подільського військового закладу. Цьогоріч вступили і дівчата.
Олександр Тарнавський, заступник керівника військового ліцею:
Вперше дівчат набрали цього року. Маємо 5 відсотків дівчат. Цього року, поки що, дівчата, які проживають в місті Камʼянець-Подільський. Вони не ночують в ліцеї, тому що поки що умов для їх проживання немає.
14-річна Софія із братом Ярославом - двійнята. Навчаються в одному класі та мріють стати професійними військовими.
Софія Буринська, ліцеїстка:
Мій брат давно хотів сюди поступити. А так як ми дізналися, що цього року набирають дівчат, то однозначно ми вирішили разом іти. Я задумуюсь над тим, щоб стати військовим медиком. Це така доволі серйозна професія, але важлива.
У Аріни рідні служать у лавах Збройних сил України, свій вибір щодо майбутньої професії дівчина робила свідомо. За два тижні звикла і до режиму, і до колективу.
Аріна Шуханова, ліцеїстка:
Колектив мені подобається, одногрупники всі веселі, дружелюбні всі. Дуже емоційні.
Навіть виснажливі тренування дівчині до вподоби. Ліцеїсти вдосконалюють військову та фізичну підготовку. І демонструють найкращі результати на Всеукраїнських змаганнях. Владислав - чемпіон України в категорії "підтягування".
Владислав Лук'янчук, ліцеїст:
Змагання з багатоборства. В категорії "підтягування" я взяв перше місце. Але перше місце ми розділили ще з одним хлопцем. Ми зробили по 26 раз.
У дівчат нормативи інші. Замість підтягування - відтискання.
Віктор Вершигора, викладач фізичного виховання ліцею:
До нас ідуть дівчата ті, хто себе бачить в подальшому в силових структурах чи військовими. Бо в них тоже мотивація дуже висока.
Юнаки-ліцеїсти підтримують бажання дівчат навчатися і стати військовими.
Єгор Васьков, ліцеїст:
Вони більше нас стали стимулювати. Треба більше показати себе, щоб сподобатися вже. Така перший раз практика. І мені здається, це дуже хороше нововведення.
Тут навчаються ліцеїсти з усіх куточків України. 16-річний Єгор родом із Краматорська. На початку війни приїхав з дідусем і бабусею на Хмельниччину. Після закінчення 8 класу вступив до ліцею. Разом із Артемом вони навчаються у випускному класі.
Єгор Васьков, ліцеїст:
Поступити в Одесу, в військове. Піти на спеціальність: управління Збройними силами України спеціальних сил операцій і стати офіцером ЗСУ.
Андрій Бондар, ліцеїст:
Планую стати військовим викладачем, можливо, командиром роти або замісником командира роти.
Днями у ліцеї стартує новий освітній проєкт "Школа командних видів спорту".
Владислав Левицький, командир 1-ї роти військового ліцею:
Залучаємо професійних тренерів до проведення командних видів спорту з ліцеїстами для їхньої подальшої підготовки в спортивних змаганнях.
Сотні випускників військового ліцею і 9 вчителів та вихователів наразі виборюють перемогу над ворогом у лавах Збройних сил України. На жаль, 2 викладачів та 26 випускників загинули під час виконання бойових завдань.
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