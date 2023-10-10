До Кам'янець-Подільського військового ліцею із посиленої фізичної підготовки цьогоріч вперше вступили дівчата. Вони нарівні із хлопцями долають складнощі військового вишколу : на полігоні, на плацу, і у вивченні шкільної програми. Про будні ліцеїстів - розкаже Марічка Золота.

Щоденні уроки із вивчення програми 9-11 класів, посилена фізична та військова підготовка. За таким розкладом щодня навчаються понад 400 ліцеїстів Кам'янець-Подільського військового закладу. Цьогоріч вступили і дівчата.

Олександр Тарнавський, заступник керівника військового ліцею:

Вперше дівчат набрали цього року. Маємо 5 відсотків дівчат. Цього року, поки що, дівчата, які проживають в місті Камʼянець-Подільський. Вони не ночують в ліцеї, тому що поки що умов для їх проживання немає.

14-річна Софія із братом Ярославом - двійнята. Навчаються в одному класі та мріють стати професійними військовими.

Софія Буринська, ліцеїстка:

Мій брат давно хотів сюди поступити. А так як ми дізналися, що цього року набирають дівчат, то однозначно ми вирішили разом іти. Я задумуюсь над тим, щоб стати військовим медиком. Це така доволі серйозна професія, але важлива.

У Аріни рідні служать у лавах Збройних сил України, свій вибір щодо майбутньої професії дівчина робила свідомо. За два тижні звикла і до режиму, і до колективу.

Аріна Шуханова, ліцеїстка:

Колектив мені подобається, одногрупники всі веселі, дружелюбні всі. Дуже емоційні.

Навіть виснажливі тренування дівчині до вподоби. Ліцеїсти вдосконалюють військову та фізичну підготовку. І демонструють найкращі результати на Всеукраїнських змаганнях. Владислав - чемпіон України в категорії "підтягування".

Владислав Лук'янчук, ліцеїст:

Змагання з багатоборства. В категорії "підтягування" я взяв перше місце. Але перше місце ми розділили ще з одним хлопцем. Ми зробили по 26 раз.

У дівчат нормативи інші. Замість підтягування - відтискання.

Віктор Вершигора, викладач фізичного виховання ліцею:

До нас ідуть дівчата ті, хто себе бачить в подальшому в силових структурах чи військовими. Бо в них тоже мотивація дуже висока.

Юнаки-ліцеїсти підтримують бажання дівчат навчатися і стати військовими.

Єгор Васьков, ліцеїст:

Вони більше нас стали стимулювати. Треба більше показати себе, щоб сподобатися вже. Така перший раз практика. І мені здається, це дуже хороше нововведення.

Тут навчаються ліцеїсти з усіх куточків України. 16-річний Єгор родом із Краматорська. На початку війни приїхав з дідусем і бабусею на Хмельниччину. Після закінчення 8 класу вступив до ліцею. Разом із Артемом вони навчаються у випускному класі.

Єгор Васьков, ліцеїст:

Поступити в Одесу, в військове. Піти на спеціальність: управління Збройними силами України спеціальних сил операцій і стати офіцером ЗСУ.

Андрій Бондар, ліцеїст:

Планую стати військовим викладачем, можливо, командиром роти або замісником командира роти.

Днями у ліцеї стартує новий освітній проєкт "Школа командних видів спорту".

Владислав Левицький, командир 1-ї роти військового ліцею:

Залучаємо професійних тренерів до проведення командних видів спорту з ліцеїстами для їхньої подальшої підготовки в спортивних змаганнях.

Сотні випускників військового ліцею і 9 вчителів та вихователів наразі виборюють перемогу над ворогом у лавах Збройних сил України. На жаль, 2 викладачів та 26 випускників загинули під час виконання бойових завдань.