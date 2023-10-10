Напад ХАМАС: знайдено понад 100 убитих ізраїльтян [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Волонтери пошуково-рятувальної групи ZAKA вивезли понад 100 тіл з ізраїльського кібуца Бєері, розташованого поблизу кордону із сектором Гази, повідомляє The Times of Israel.
Згідно з повідомленням у ЗМІ, загиблих у Бєері, де мешкали близько 1000 людей, може бути ще більше. Місцеві жителі розповіли, що громада була повністю зруйнована внаслідок нападу терористів ХАМАС.
У мережі з’явилося відео, як бойовики заїжджають у кібуцу Бєері на мотоциклах вранці 7 жовтня.
Нагадаємо, загальна кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків ХАМАС перевищила 900 людей, пише The Times of Israel. Понад 250 людей терористи вбили на музичному фестивалі біля кордону із сектором Газа.
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