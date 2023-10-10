"Петріоти" - будуть, "Тауруси" - поки ні. Німеччина не готова надати нам далекобійні крилаті ракети. Принаймні, найближчим часом. Чому? І як на таку позицію уряду реагують німецькі політики? Тетяна Логунова розкаже.

Рішення про передачу Україні далекобійних крилатих ракет буде ухвалено протягом кількох тижнів. Такі заяви лунали в офіційному Берліні у середині вересня і усім здавалося - воно точно буде позитивним. Утім, експерти та журналісти помилилися. Канцлер Олаф Шольц поки не готовий надати Україні німецькі крилаті ракети. Про це він повідомив в іспанській Гранаді, на полях саміту Європейської політичної спільноти. І пояснив - чому.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми завжди приймаємо рішення щодо поставок того чи іншого виду озброєнь після ретельного аналізу. При цьому ми враховуємо те, що говорить нам Конституція. Ми повинні зробити все, щоб не було ескалації війни і щоб Німеччина не стала частиною цього протистояння. І в цьому моє завдання, як канцлера.

Іспанську заяву канцлера різко розкритикували на батьківщині. Як опозиціонери, так і представники партій, що входять до урядової коаліції. Вагання Шольца вони вважають проявом слабкості та безвідповідальності.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету Бундестагу з питань оборони, депутат від Вільної Демократичної партії Німеччини:

Впертість личить дитячому садку, але не офісу канцлера. Суцільні вагання із сумнівними аргументами коштують людських життів. Це неможливо зрозуміти.

Норберт Рьотген, депутат Бундестагу, фракція ХДС/ХСС:

Комунікація федерального уряду щодо ракет "Таурус" нечесна. Кажуть, що йдеться про технічні питання. Це відмовки. Шольц ніколи не збирався надавати ці ракети саме тому, що вони б були дуже ефективними для України. Залишати Україну у підвішеному стані - це безвідповідально та недалекоглядно.

Нерішучості Шольца є кілька пояснень. Журналісти таблоїду "Більд" стверджують - канцлера зупиняють технічні моменти. Надавши Україні "Тауруси", німцям доведеться поділитися геоданими про російські цілі. А можливо - і направити в Україну фахівців Бундсеверу для програмування ракет. Утім, є й інша версія. Не виключено, що Шольц просто чекає на відмашку від Сполучених Штатів. І передасть "Тауруси" одразу після того, як далекобійні ракети дасть Вашингтон.

Щодо "Таурусів" - офіційний Берлін вагається, а от додаткові "Петріоти" - дати готовий. Німеччина пообіцяла передати Україні ще один зенітно-ракетний комплекс такого типу. Щоб краще захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських ракет під час зими. Про це теж домовилися в іспанській Гранаді, на двосторонній зустрічі Олафа Шольца з Володимиром Зеленським.