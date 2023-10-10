Сьогодні зранку ворог укотре вдарив по Нікополю на Дніпропетровщині. Подробиці атаки ще з'ясовують, - повідомив очільник області Сергій Лисак.

Напередодні по Нікопольщині били з "Граду" та важкої артилерії. У Марганецькій громаді понівечено амбулаторію та приватні будинки. Нікопольський район потрепає ід ворожих обстрілів уже більше року. Кількість пошкодженого майна обліковується тисячами, а поранених - сотні.

За чотирнадцять місяців щоденних обстрілів окупанти поранили понад 260 жителів Нікопольщини. Після однієї з останніх ворожих атак райцентру з осколковими пораненнями до лікарні потрапила місцева жителька.

Сергій – лікар:

Після обстрілів ворожої артилерії до нас надійшла пацієнтка 75 років з осколковими пораненнями кінцівок. Стан її задовільний, ближче до середнього.

Посічені осколками й оселі людей. За останніми даними, лише у Нікополі пошкоджено більше 3 тисяч приватних домоволодінь. Російські снаряди не оминули подвір'я Вікторії.

Вікторія - жителька Нікополя:

Був город, були квіти, було все гарно, а зараз плакати хочеться. Пошкоджені вікна, з тієї сторони, також був квітничок - все це знищено. Криша - 8 шиферин вони геть злетіли, пів даху нема. Дякуючи комунальникам приїхали, затягнули плівкою, димоход, не знаю, що з ним робити. Двері були настіж відкриті і в хаті тріснула стеля.

За день окупаційні війська по кілька разів атакують мирні квартали Нікополя. Страждають люди та їхні домівки. Масштаби руйнувань щоразу різні, як і види зброї, яку застосовує ворог проти мирних жителів.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Ворог веде вогневе ураження територій, використовувавши ствольну артилерії - калібр 122 та 152 мм, використовуючи РСЗВ, зокрема "Град" і використовують БпЛА, як у вигляді скидів так і у вигляді камікадзе.

Потужною зброєю російська армія обстріляла будинок Ірини. Знесло частину хати.

Ірина - жителька Нікополя:

Попало прямо в будівлю, пряме влучання в угол дома. Тут були вікна. Вони просто вилетіли. Туди он є ще один приліт. Двері вилетіли, вони взагалі тут валялись.

Чудом лишилася живою пані Олена. Коли російський снаряд влучив у її будинок, жінка спала. І каже, на щастя в іншій частині будинку.

Олена - жителька Нікополя:

По розрушенням, бачите, 2 стіни. Три вікна додатково, одне взагалі вибито зі стіною, два ось ці. Дах - все знесло.

Будинок пані Олени вже вчетверте потрапляє під ворожий удар. Жінка зізнається, як і попередні рази - все відбудує, щоправда, тепер після зими, бо перебиті всі комунікації. Але залишати рідний Нікополь Олена не збирається. Єдине - просить небайдужих прихистити слухняного пса, бо на нове місце проживання взяти його не може.

Олена - жителька Нікополя:

Дуже прошу когось взяти мого пса. 4 роки - німець чистокровний. Звати Шах. Паспорт, щеплення, слухняний, не агресивний.

За попередніми даними, навіть під обстрілами у Нікополі залишаються жити половина містян, а це близько 50 тисяч людей.