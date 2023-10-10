Правоохоронці прийшли з обшуками до мера Мукачева Андрія Балоги, якого підозрюють в участі у корупційній схемі.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

Повідомляється, що сьогодні зранку проходять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній.

Обшуки проводять через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард" у центрі Мукачева на березі ріки Латориця.

Зазначимо, що влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. Згодом на торгах "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради, відомому як кримінальний авторитет "Блюк".

При цьому вартість землі була занижена в 10 разів. Таким чином міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно Україну сколихнув ще один гучний корупційний скандал - навколо мера міста Суми Олександра Лисенка.