СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до мера Мукачева [ Редагувати ]
Правоохоронці прийшли з обшуками до мера Мукачева Андрія Балоги, якого підозрюють в участі у корупційній схемі.
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.
Повідомляється, що сьогодні зранку проходять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній.
Обшуки проводять через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард" у центрі Мукачева на березі ріки Латориця.
Зазначимо, що влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. Згодом на торгах "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради, відомому як кримінальний авторитет "Блюк".
При цьому вартість землі була занижена в 10 разів. Таким чином міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн гривень.
Нагадаємо, нещодавно Україну сколихнув ще один гучний корупційний скандал - навколо мера міста Суми Олександра Лисенка.
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