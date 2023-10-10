Швейцарія стала осередком для п'ятої частини російських шпигунів, які діють у Європі. Мова йде про близько 80 російських агентів, які прикриваються дипломатичним статусом. Хоча такі швейцарські міста, як Женева і Берн, завжди привертали увагу розвідки, і це саме зараз стало більш гострою темою дебатів серед швейцарських політиків. Докладніше розкаже Світлана Прокопчук.

Світлана Прокопчук, кореспондентка:

У Швейцарії зараз перебуває близько 80 російських агентів. Про це з посиланням на слова високопосадовця Федеральної розвідувальної служби Швейцарії пише видання Neue Zürcher Zeitung. Мовляв, привабливим місцем для російських шпигунів є місто Женева, де розташований офіс ООН та інші міжнародні організації.

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник:

В цьому році інтерес рф до шпигунства на території Швейцарії посилився у звʼязку з тим, що ця країна стала непостійним членом Ради Безпеки ООН і це теж варто розуміти. І також варто розуміти, що Швейцарія опинилася під прицілом кремля через те, що вона приєдналась до санкцій європейських ЄС, накладених на російську федерацію. Оскільки ця країна має спеціальні угоди з ЄС і доступ до європейського ринку.

Після нападу росії на Україну країни ЄС видворили сотні шпигунів під виглядом дипломатів. Тим часом, пише видання, у Швейцарії чітко ідентифікованих агентів не чіпають

Фабіан Моліна, член Національної ради і член Соціал-демократичної партії Швейцарії:

Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії. Оскільки дипломатичний імунітет захищає їх від судового переслідування, ми повинні забезпечити, щоб вони покинули країну.

У Федеральній службі розвідки на запит інформаційної служби цю інформацію не прокоментували. Водночас видання Neue Zürcher Zeitung повідомляє, що ефективних заходів протидії не буде ще довго.

Адріан Ханні, історик, експерт спецслужб:

Відень, Брюссель і Женева завжди були в центрі уваги. Влада Бельгії зараз спеціально видворила ключових співробітників російських спецслужб. Це підвищує важливість Швейцарії для росії. Є чіткі ознаки того, що люди, акредитовані в Берні чи Женеві, тепер беруться за завдання, які раніше виконувалися за кордоном.

За словами Ханні, цілими мережами агентів можна керувати зі Швейцарії. Це реально через те, що влада нейтральної Конфедерації традиційно набагато толерантніша, ніж у Франції чи Німеччині. Щоправда, нещодавно Комісія із зовнішньої політики схвалила пропозицію, яка вимагає послідовного вигнання шпигунів. Однак конкретні кроки в парламенті поки що невизначені.

Герхард Пфістер, член Національної ради Швейцарії:

Якщо ми хочемо зберегти міжнародну Женеву відносно чистою, федеральний уряд має вислати іноземних агентів. Інакше американці чи європейці в якийсь момент запитають, чому Швейцарія не припиняє діяльність російських спецслужб.

Український експерт - міжнародник Станіслав Желіховський каже: у Швейцарії акредитовано більше 200 російських дипломатів. Шпигуни можуть бути не лише серед співробітників посольств чи консульств, а також з-поміж представників міжнародних організацій, які базуються в Швейцарії.

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник:

Також варто розуміти, що Швейцарія обмежила свою нейтральну політику до торгівлі зброєю і варто зазначити, що попри те, що Берн поки що не погодився експортувати зброю в країни, де відбуваються військові конфлікти, однак не виключається, що це може статися через треті країни. І навіть попри те, що Швейцарія також забороняє це зробити, проте все ж таки, вона не може проконтролювати свою зброю, яка знаходиться в багатьох державах, які закупили її у Швейцарії, то це теж варто розуміти, що Швейцарія стає обʼєктом для розвідувальнї діяльності для рф і тому не виключатиметься, що найближчим часом вона лише посилюватиметься.

Світлана Прокопчук, кореспондентка: