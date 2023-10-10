Повна підтримка Ізраїлю та припиненння фінансування гуманітарних проєктів на палестинських територіях. Німеччина, яка з огляду на історію відчуває особливу відповідальність перед єврейським народом, взяла під посилену охорону усі ізраїльські установи та інституції. Усі подробиці - далі.

Поліцейські автомобілі біля синагог та усіх єврейських організацій. Німеччина взяла під посилену охорону єврейські школи, храми та памʼятники на всій території країни. Безпеку цих об'єктів міністр внутрішніх справ назвав пріоритетом для німецьких силовиків.

Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини:

Єврейські об'єкти по всій Німеччині зараз мають бути додатково захищені, і це те, про що дбаю я особисто, а разом зі мною міністри внутрішніх справ усіх німецьких земель. Ми вже зв'язалися з Центральною радою євреїв Німеччини, щоб визначити, де найбільше потрібен негайний додатковий захист.

Спеціальні заяви зробили і топові німецькі політики. Берлін повністю і безумовно підтримує Ізраїль та категорично засуджує будь-які, навіть нечисельні анти-ізраїльські акції. Одна з таких відбулася на вихідних у Берліні. Мітинг розігнали через 10 хвилин.

Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини:

Зараз ми повинні бути особливо пильними. Ми маємо захищати єврейське життя в нашій країні та твердо й рішуче протистояти будь-якій формі антисемітизму та ненависті до Ізраїлю. Ми не можемо толерувати спроби святкувати жорстокі напади на Ізраїль на вулицях наших міст. Ті, хто підтримує цей терор, не тільки принижують жертв, вони топчуть людську гідність і нашу німецьку конституцію. Така поведінка мене жахає. Мені це огидно. У ці важкі часи Німеччина твердо стоїть на боці Ізраїлю.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Я розмовляв із прем'єр-міністром Нетаньяху і запевнив його, що Німеччина твердо і непохитно стоїть на боці Ізраїлю перед обличчям цієї жахливої атаки. Безпека Ізраїлю є державною метою Німеччини. І це особливо актуально в такі важкі часи.

Є і перші державні рішення. Через агресію проти Ізраїлю Німеччина перегляне фінансову допомогу Палестинській автономії. Йдеться про фінансування гуманітарних проєктів на палестинських територіях. Німці, наприклад, виділяли чималі гроші на забезпечення водопостачання та будівництво лікарень. Мова йде про сотні мільйонів євро щороку.

Свенья Шульце, міністр з питань розвитку:

Ми переглянемо нашу підтримку палестинським територіям. І узгодимо це рішення з партнерами. Ми обговоримо з Ізраїлем, як наші проекти у галузі розвитку найкраще сприятимуть миру в регіоні та безпеці Ізраїлю.

Не переглянути, а повністю зупинити фінансування гуманітарних проєктів - вимагає низка німецьких політиків. Допоки ХАМАС не припинить терор і не звільнить усіх заручників. За даними ЗМІ, серед них є і громадяни Німеччини. Офіційний Берлін цю інформацію поки не підтверджує.